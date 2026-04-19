In mille in piazza a Varese per dire “No alla guerra”: il corteo attraversa il centro

Una scia colorata di bandiere della pace, della Palestina e del Libano ha attraversato il cuore di Varese nel pomeriggio di domenica 19 aprile. Oltre mille persone hanno risposto all’appello di una vasta rete di associazioni e collettivi locali per gridare il proprio “no” ai conflitti che stanno infiammando lo scacchiere internazionale.

Il corteo è partito dai Giardini Estensi per snodarsi lungo le vie del centro fino a piazza Montegrappa, dove si sono alternati gli interventi dei rappresentanti delle diverse realtà aderenti.

Nel mirino la militarizzazione e i tagli al sociale

Al centro della protesta, la ferma condanna per l’allargamento del conflitto in Medio Oriente, con duri attacchi alle politiche dei governi di Israele e Stati Uniti, definiti responsabili di un’escalation che rischia di trascinare il mondo verso un punto di non ritorno.

I manifestanti hanno però rivolto lo sguardo anche alle politiche interne: «No alla militarizzazione delle nostre società e alla complicità dei governi europei», hanno dichiarato gli organizzatori, contestando all’esecutivo italiano l’aumento dei fondi destinati alle armi a fronte di tagli a settori critici come la sanità e l’istruzione.

Una mobilitazione trasversale

La piazza ha saputo unire anime diverse: dal mondo studentesco ai sindacati, fino alle realtà religiose. Significativo l’intervento del vicario episcopale di Varese, Don Franco Gallivanone, che ha portato un messaggio di pace, ribadendo la necessità di tutelare i diritti umani in ogni contesto.

«Varese ha lanciato un messaggio chiarissimo contro la guerra imperialista e la crisi che i conflitti alimentano – hanno spiegato a fine giornata i promotori –. Continueremo a lottare finché pace e diritti non diventeranno le priorità di ogni governo».

Le realtà aderenti

L’elenco delle sigle presenti testimonia la capillarità della mobilitazione sul territorio. Tra le numerose associazioni figurano: Da Varese A Gaza, Sharazade, Wake Up Varese, ANPI (sezioni di Varese, Ispra e Gavirate-Besozzo), CGIL Varese, Rete Studenti Medi, Fridays For Future, Caritas, Mediterranea, Extinction Rebellion, Donne in Nero, Cooperativa di Biumo e Giubiano (COOPUF), Circolo Il Farina e molte altre sigle del volontariato e dell’attivismo locale.