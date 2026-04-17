Origgio
In piazza Immacolata a Origgio si parla della donazione di organi con i volontari Aido
Sabato 18 aprile i volontari saranno in piazza per fornire tutte le risposte su un tema spesso poco conosciuto ma che rappresenta una possibilità concreta di cura per molte persone in attesa di trapianto
Sabato 18 aprile, dalle 16, Aido sarà presente in piazza Immacolata a Origgio per la Giornata nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule.
Un’iniziativa che punta a informare i cittadini e a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della donazione.
Durante il pomeriggio i volontari saranno a disposizione per fornire informazioni, rispondere alle domande e spiegare come esprimere il proprio consenso alla donazione.
Un’occasione per approfondire un tema spesso poco conosciuto, ma che rappresenta una possibilità concreta di cura per molte persone in attesa di trapianto.