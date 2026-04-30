In sala civica a Somma il confronto con i quattro candidati sindaco, promosso dalle Acli

In vista delle elezioni comunali 2026, il circolo Acli di Somma Lombardo promuove una serata pubblica di confronto tra i candidati alla carica di sindaco, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione concreta di informazione e partecipazione.

L’incontro, “Somma al confronto”, si terrà giovedì 7 maggio alle ore 20:45 alla Sala Civica Giovanni Paolo II, in via G. Marconi 6 a Somma Lombardo.

Protagonisti della serata saranno i quattro candidati: Stefano Aliprandini, Alberto Nervo, Silvio Pezzotta e Dario Pulli, che presenteranno le proprie idee, programmi e visioni per il futuro della città.

Il confronto sarà moderato dai giornalisti Roberto Morandi e Marco Tresca di VareseNews, che guideranno il dibattito per favorire un dialogo aperto, equilibrato e accessibile a tutti.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, offrendo uno spazio di ascolto e di approfondimento in cui i cittadini possano conoscere direttamente i protagonisti della competizione elettorale. Il Circolo Acli invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di confronto democratico, fondamentale per una scelta informata e responsabile”.