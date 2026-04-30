In sala civica a Somma il confronto con i quattro candidati sindaco, promosso dalle Acli
I candidati Stefano Aliprandini, Alberto Nervo, Silvio Pezzotta e Dario Pulli spiegheranno le loro idee e i programmi per la città
In vista delle elezioni comunali 2026, il circolo Acli di Somma Lombardo promuove una serata pubblica di confronto tra i candidati alla carica di sindaco, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione concreta di informazione e partecipazione.
L’incontro, “Somma al confronto”, si terrà giovedì 7 maggio alle ore 20:45 alla Sala Civica Giovanni Paolo II, in via G. Marconi 6 a Somma Lombardo.
Protagonisti della serata saranno i quattro candidati: Stefano Aliprandini, Alberto Nervo, Silvio Pezzotta e Dario Pulli, che presenteranno le proprie idee, programmi e visioni per il futuro della città.
Il confronto sarà moderato dai giornalisti Roberto Morandi e Marco Tresca di VareseNews, che guideranno il dibattito per favorire un dialogo aperto, equilibrato e accessibile a tutti.
“L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, offrendo uno spazio di ascolto e di approfondimento in cui i cittadini possano conoscere direttamente i protagonisti della competizione elettorale. Il Circolo Acli invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di confronto democratico, fondamentale per una scelta informata e responsabile”.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.