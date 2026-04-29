In Sala Morselli a Varese la presentazione del libro “Al di sopra dell’odio e del massacro”

Nuovo appuntamento culturale a Varese, nato dalla collaborazione tra la Biblioteca Bruna Brambilla e la Biblioteca Civica.

Giovedì 7 maggio alle ore 18, in Sala Morselli, è in programma la presentazione del libro “Al di sopra dell’odio e del massacro” di Francesca Lacaita e Maria Grazia Suriano.

All’incontro saranno presenti le due autrici, affiancate da Alberto Castelli, professore di storia del pensiero politico all’Università dell’Insubria.

Il volume affronta un tema di forte attualità, in un contesto internazionale ancora segnato da conflitti e guerre, e propone una riflessione sulle strategie concrete di pace elaborate dal femminismo pacifista durante e subito dopo la Prima guerra mondiale.

L’appuntamento si svolgerà in Sala Morselli, all’interno della Biblioteca Civica di Varese (via Sacco 9). La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata: CLICCA QUI PER PRENOTARE.