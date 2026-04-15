In Sala Piotti ad Albizzate il memoir di Vinicio Bernardi “Il mio viaggio con zia Maria”

Ad Albizzate una serata dedicata alla memoria e ai legami familiari: venerdì 17 aprile alle 21, nella Sala Piotti del Comune, Vinicio Bernardi presenterà il suo ultimo libro “Il mio viaggio con zia Maria”, memoir dedicato alla figura di Maria Novello e al loro percorso di vita condiviso.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale di Albizzate e si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali del paese. A moderare l’incontro sarà la professoressa Daniela Franchetti, mentre l’autore dialogherà con il pubblico raccontando la genesi del libro e i temi che lo attraversano.

Un racconto tra memoria e affetti

“Il mio viaggio con zia Maria” è un memoir che ripercorre una storia personale, fatta di ricordi, relazioni e momenti significativi. Al centro del racconto la figura di Maria Novello, presenza importante nella vita dell’autore, che diventa filo conduttore di un viaggio intimo e universale allo stesso tempo.

Il libro si propone come una testimonianza capace di parlare a più generazioni, mettendo al centro il valore della memoria e delle relazioni familiari. L’incontro si terrà nella Sala Piotti, in piazza IV Novembre ad Albizzate. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.

Sarà un’occasione per incontrare l’autore, approfondire i contenuti del libro e confrontarsi su temi legati alla memoria personale e collettiva.