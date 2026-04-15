In Sala Piotti ad Albizzate il memoir di Vinicio Bernardi “Il mio viaggio con zia Maria”
Appuntamento con l'autore venerdì 17 aprile alle 21, nella Sala Piotti del Comune
Ad Albizzate una serata dedicata alla memoria e ai legami familiari: venerdì 17 aprile alle 21, nella Sala Piotti del Comune, Vinicio Bernardi presenterà il suo ultimo libro “Il mio viaggio con zia Maria”, memoir dedicato alla figura di Maria Novello e al loro percorso di vita condiviso.
L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca comunale di Albizzate e si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali del paese. A moderare l’incontro sarà la professoressa Daniela Franchetti, mentre l’autore dialogherà con il pubblico raccontando la genesi del libro e i temi che lo attraversano.
Un racconto tra memoria e affetti
“Il mio viaggio con zia Maria” è un memoir che ripercorre una storia personale, fatta di ricordi, relazioni e momenti significativi. Al centro del racconto la figura di Maria Novello, presenza importante nella vita dell’autore, che diventa filo conduttore di un viaggio intimo e universale allo stesso tempo.
Il libro si propone come una testimonianza capace di parlare a più generazioni, mettendo al centro il valore della memoria e delle relazioni familiari. L’incontro si terrà nella Sala Piotti, in piazza IV Novembre ad Albizzate. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.
Sarà un’occasione per incontrare l’autore, approfondire i contenuti del libro e confrontarsi su temi legati alla memoria personale e collettiva.
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