In scena a Gallarate il “Pinocchio” del Progetto Teatro delle “Gerolamo Cardano”

Ormai manca poco al tanto atteso saggio di fine anno dell’ornai noto progetto Teatro dell’IC Gerolamo Cardano, curato dalla sapiente e attenta regia della professoressa Ileana Ridolfo, docente di Lettere della scuola.

Al suo fianco la dirigente scolastica Germana Pisacane, da sempre grande sostenitrice del progetto per il suo indiscutibile ruolo formativo, inclusivo e culturale, il comitato dei genitori Agamica che si è fatto promotore dello spettacolo e don Paolo Stefanazzi con il gruppo dei volontari che generosamente ha messo a disposizione il Teatro Nuovo sito in via Leopardi 4 in Gallarate.

Quale sarà stavolta l’opera che il laboratorio di teatro della scuola media delle Gerolamo Cardano porterà in scena? Un classico, anzi il classico della letteratura dei ragazzi per eccellenza: “Pinocchio” di Collodi, con un testo teatrale scritto e riadattato come sempre dalla professoressa Ileana Ridolfo.

Essendo questo il prodotto finale di un progetto PN21-27 dal titolo “Il palcoscenico delle possibilità” nell’ambito dell’orientamento, la professoressa Ridolfo ha rivestito il ruolo di esperta interna accompagnata in questa nuova esperienza professionale dalla professoressa Adriana Granata, tutor di progetto.

Gli attori sono tutti ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Arnate e Madonna in Campagna, che hanno affrontato questo percorso in ore extra scolastiche con lodevole impegno e con una gioiosa e costante partecipazione. Faranno un cammeo all’interno dell’opera alcuni bambini della quarta B della scuola primaria Manzoni interna allo stesso Istituto con la guida della maestra Grazia Pane e Francesco D’Avino, che interpreterà un brano musicale tratto dal celebre “Pinocchio” di L. Comencini.

Il pubblico giorno 7 maggio alle ore 20.30 immerso nelle meravigliose musiche di Piovani e della colonna sonora del film di Comencini rivedrà sulle tavole del palcoscenico del Teatro Nuovo personaggi intramontabili come Pinocchio (Alessandro Frigerio), la Fata (Giorgia Soave), Lumaca (Vittoria D’Andrea), Geppetto (Francesco Bomarrigo), Grillo (Andrea Morra) e Gatto e Volpe (Luca Roggiani e Giorgia Luppino), Lucignolo (Alessandro Totta), Mangiafuoco (Alessia Scognamiglio) e tanti altri compagni della nostra infanzia, che ci faranno sognare, ritornare un po’ bambini e soprattutto riflettere emozionandoci.

«La scelta di Pinocchio – spiega la professoressa Ridolfo – è stata voluta con l’obiettivo di tornare a far rivivere la storia di un burattino paradigma di tanti ragazzini che con la guida degli adulti e della scuola devono trovare e formare se stessi imparando a rialzarsi dopo ogni tipo di caduta e scoprendo i veri valori della vita. Un classico che verrà fatto rivivere in chiave moderna e attuale con grande sensibilità e poesia. Lo staff che supporta il progetto prevede l’imprescindibile Mirco Guida, cantante ed esperto musicale/fonico ormai parte integrante della grande famiglia delle Gerolamo Cardano, Edoardo Poddi, ex alunno esperto fonico, la professoressa Raffaella Curcetti, che interpreterà un emozionante brano di Elisa, Margherita Apicella e Gaia De Caro che canteranno un brano di Annie Lennox e le straordinarie mamme guidate da Stefania Fraschini nel ruolo di attrezziste e organizzatrici di costumi e oggetti di scena. Fondamentale e preziosa la collaborazione con i genitori sempre entusiasti e attivi».

Le scenografie saranno impreziosite da stampe di dipinti dell’artista Bruno Ridolfo, papà della professoressa, recentemente scomparso, a cui sono dedicati lo spettacolo e la locandina. Tra gli ospiti d’onore tanto attesi la compagnia teatrale “Le maschere vagabonde” degli oratori di Arnate e Madonna in campagna prossimi al loro debutto in scena con “Miseria e nobiltà”. I novelli attori interverranno all’evento con un omaggio a Massimo Troisi e Pino Daniele interpretando i bellissimi versi “O daje come fa o core” e cantando dal vivo “Napule’”. Concluderà la serata una coreografia ballata dalle alunne delle classi 1F e 1G di MIC sulle note di Dua Lipa “Dance in the night”. Presenterà lo spettacolo e il progetto la Dirigente Scolastica Germana Pisacane.

Non ci resta quindi che andare tutti a vedere il “Pinocchio” delle Gerolamo giovedì 7 maggio alle 20.30 al Teatro Nuovo di Gallarate.