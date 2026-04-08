In sella senza paura: a Varese torna la scuola-guida per piccoli ciclisti

Imparare a pedalare è un traguardo che non si dimentica, un rito di passaggio che regala autonomia e divertimento. Per rendere questo momento sicuro e accessibile a tutti, FIAB Varese Ciclocittà, in collaborazione con il CUS Insubria e la Casa del Giocattolo Solidale, lancia l’iniziativa “In bicicletta, in sicurezza”.

Si tratta di una vera e propria scuola-guida dedicata ai bambini che desiderano apprendere l’equilibrio e le basi fondamentali per gestire le due ruote, il tutto in ambienti protetti e sotto la guida di volontari esperti.

Il calendario degli appuntamenti

L’iniziativa si snoderà su tre giornate tra il quartiere di Bizzozero e il centro città:

Sabato 11 e sabato 18 aprile: dalle 9:00 alle 12:00 presso la pista da skiroll del CUS (via Monte Generoso 59). Un’area perfetta per fare pratica lontano dal traffico.

Domenica 26 aprile: dalle 14:30 alle 17:30 nel cuore di Varese, in occasione della manifestazione EcoRun.

Un diritto di tutti: sport a costo zero

La forza del progetto risiede nella sua totale gratuità. «Crediamo che lo sport debba essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi», spiegano dalla Casa del Giocattolo Solidale. Per questo motivo, l’attività non solo non prevede costi di iscrizione, ma offre una soluzione anche a chi non possiede l’attrezzatura: biciclette e caschi potranno essere prenotati e noleggiati gratuitamente direttamente sul posto.

Cosa impareranno i piccoli ciclisti?

Le lezioni, della durata di circa un’ora, si concentreranno su obiettivi pratici per trasformare i principianti in ciclisti consapevoli:

Equilibrio: tecniche per abbandonare definitivamente le rotelle.

Controllo: uso corretto dei freni e gestione delle curve.

Educazione stradale: le prime nozioni su distanze di sicurezza e rispetto delle regole.

Informazioni utili e iscrizioni

Per partecipare alle giornate presso il CUS è necessaria la presenza di almeno un genitore.

È obbligatoria la prenotazione inviando una mail a: ciclocitta.varese@gmail.com (specificando se si necessita del prestito gratuito di bici e casco). Per ulteriori dettagli è possibile contattare il numero 347.3301198 o visitare il sito www.fiabciclocittavarese.it.