Inaugurata la nuova passerella sul sentiero dei Fontanili tra Cavaria con Premezzo e Gallarate

E’ stata inaugurata questa mattina, sabato 11 aprile, la nuova passerella pedonale lungo il sentiero “Fontanili”. Un intervento necessario, fortemente voluto dal Parco del Ticino che, pur non avendo la competenza diretta sul manufatto, ha scelto di farsi carico dell’opera in via straordinaria, con l’avvallo e l’assenso delle Amministrazioni Comunali di Cavaria con Premezzo e Gallarate per garantire non solo la sicurezza dei fruitori e la continuità delle “Vie Verdi”, ma anche per spirito di collaborazione e attenzione nei confronti dei percorritori dei percorsi che compongono quasi 800km di rete sentieristica all’interno del territorio del Parco.

Le condizioni dell’attraversamento ciclopedonale, già ammalorato da diverso tempo, avevano subito negli ultimi mesi un ulteriore peggioramento. Ormai pericolante, la struttura era stata pertanto interdetta nell’ultimo mese al passaggio per tutelare la pubblica incolumità.

Il Parco del Ticino, consapevole che l’impraticabilità del ponte avrebbe rappresentato un ostacolo per la fruizione del “Parco dei Fontanili” e interrotto un percorso molto frequentato lungo la rete sentieristica delle Vie Verdi, ha quindi deciso – sentiti i Comuni sul cui territorio ricade l’opera – di intervenire direttamente finanziando l’acquisto dei materiali e facendosi carico della realizzazione della nuova struttura attraverso l’operato del proprio Ufficio Tecnico Manutentivo. La posa della struttura è avvenuta grazie al supporto del Corpo Volontari del Parco.

Al taglio del nastro questa mattina erano presenti il Presidente del Parco del Ticino, Ismaele Rognoni, il consigliere Maurizio Rivoltae il direttore del Parco Claudio De Paola, i sindaci e l’assessore di Gallarate, Andrea Cassani e Sandro Rech e il primo cittadino di Cavaria con Premezzo, Franco Zeni e il presidente di ASFO.

L’evento non è stato solo il momento per riaprire ufficialmente il sentiero, ma rappresenterà anche un’importante occasione per rilanciare il dialogo tra gli Enti coinvolti nella gestione futura e condivisa di un’area di altissimo pregio naturalistico, a poca distanza dal Centro Parco Monte Diviso; un dialogo ripreso recentemente e che ha già dimostrato, con queste inaugurazione, quanto sia importante il confronto e l’impegno per il bene comune.

“L’inaugurazione di oggi rappresenta la dimostrazione che quando gli Enti si siedono al tavolo per affrontare un problema, che andava avanti da anni, se c’è buona volontà, si riesce sempre a risolverlo – ha dichiarato il Presidente del Parco, Ismaele Rognoni -. Di buona volontà ne abbiamo avuta molta e ci tengo a ringraziare i Sindaci Andrea Cassani e Franco Zeni per la sensibilità e l’amore del territorio che ci accomuna e che hanno dimostrato in questa occasione. Un doveroso ringraziamento all’U.O. 4, in particolare all’Ufficio Tecnico-Manutentivo, e al Settore Volontariato per la buona riuscita dell’installazione di questa nuova passerella che consente di poter usufruire in pieno di un territorio pregiato, percorso meta di tanti turisti”.

“La riapertura del Sentiero dei Fontanili e l’inaugurazione della nuova passerella rappresentano un risultato concreto di collaborazione tra enti e territorio. Restituiamo ai cittadini di Gallarate e Cavaria con Premezzo un collegamento sicuro e un’area di grande valore naturalistico”, ha detto Andrea Cassani, Sindaco di Gallarate

“Un ponte pedonale in legno, elegantemente posizionato lungo il sentiero della Valle del Boia, riunisce ora, dopo il cedimento del precedente, Cavaria con Premezzo e Gallarate, aprendo nuovi scorci di natura incontaminata per escursionisti e cittadini. L’opera, generosamente donata dal Parco Valle del Ticino – al quale va il nostro più sentito ringraziamento per il sostegno concreto e appassionato – rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione di questo prezioso polmone verde della provincia di Varese”, ha precisato Franco Zeni, Sindaco di Cavaria con Premezzo che ha aggiunto:” La realizzazione del ponticello è frutto di una proficua collaborazione tra i Comuni di Cavaria con Premezzo e Gallarate, l’associazione “AS.FO. Valle del Boia”, la Fondazione Patrimonio Ca’ Granda e il Parco Valle del Ticino. Insieme, queste realtà stanno trasformando la Valle del Boia in un’area verde accessibile, sicura e di straordinaria bellezza, ideale per il tempo libero, lo sport e la scoperta del patrimonio naturale locale.

“La Valle del Boia non è più solo un luogo di passaggio, ma un vero e proprio spazio condiviso per la comunità. Grazie a questa sinergia inter-istituzionale, offriamo ai residenti e ai visitatori un sentiero fruibile e suggestivo, che valorizza il nostro territorio e promuove uno stile di vita sostenibile”.

L’inaugurazione segna un passo decisivo verso il completamento di un network verde integrato, pronto a diventare meta di riferimento per tutta la provincia.