Inaugurato il nuovo parcheggio di piazza della Croce a Mercallo

È stata inaugurata sabato 11 aprile la nuova area di sosta in piazza della Croce a Mercallo: un parcheggio situato a pochi passi dal centro del paese con nove stalli più uno spazio riservato ai veicoli di persone con disabilità. Un’opera che – secondo l’amministrazione comunale – oltre ad aumentare il numero di posti auto disponibili, ha permesso di riqualificare una zona degradata.

«Grazie al nuovo parcheggio – spiega il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – i posti auto nella zona sono più che raddoppiati. Sono soddisfatto del risultato finale. Questa opera ci ha permesso di riqualificare l’area che prima era ridotta a un rudere».

Il parcheggio è stato realizzato in un’area precedentemente di proprietà di un privato, poi donata al Comune. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 150.000 euro, al quale ha contribuito anche la Regione Lombardia con 50.000 euro.

L’opera è stata al centro di diverse critiche da parte dell’opposizione in Consiglio comunale, che ha espresso dubbi soprattutto legati alla spesa – ritenuta eccessiva – e da una cittadina, che aveva presentato un ricorso al Presidente della Repubblica (poi respinto) per chiedere l’interruzione del progetto.

«Nonostante le critiche – commenta il primo cittadino –, non si può negare che l’area del parcheggio sia meglio adesso che prima. Ci hanno detto che abbiamo usato troppi soldi. Premesso che sono attento a qualsiasi spesa e che i prezzi al giorno d’oggi si sono impennati, resto convinto che anche il risultato abbia la sua importanza».

L’amministrazione comunale è inoltre al lavoro per un ulteriore intervento di riqualificazione nella zona. «Siamo in contatto con il proprietario di una parete affacciata sull’area per avere il permesso di realizzare un murale firmato da Andrea Ravo Mattoni. L’artista ha già visto la parete e ha confermato che si può fare. Ora stiamo aspettando l’ok della proprietà».

Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo parcheggio hanno partecipato anche il consigliere regionale Emanuele Monti, il deputato Stefano Candiani e il sacerdote don Nicola per la benedizione. L’amministrazione comunale ha inoltre voluto ringraziare l’ex-consigliere regionale Marco Colombo per il contributo ottenuto tramite Regione Lombardia.