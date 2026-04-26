Varese News

Italia/Mondo

Incendio boschivo a Verbania in località Monterosso: fiamme domate dai soccorsi

Le fiamme partite nel boco inrno alle 12.45. Coinvolti Vigili del Fuoco, AIB e Carabinieri Forestali, nessun ferito

Generico 20 Apr 2026

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, 26 aprile 2026, per un incendio boschivo in località Monterosso, nel territorio di Verbania.

Intorno alle ore 12:45, le squadre permanenti e volontarie del Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono state allertate per domare le fiamme che si erano sviluppate in un’area boschiva privata, al confine con il Parco Nazionale della Val Grande.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte in stretta collaborazione con i volontari dell’AIB Piemonte e i Carabinieri Forestali. L’incendio, di tipo radente, ha interessato una superficie di circa 600 metri quadrati di vegetazione.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre, le fiamme sono state rapidamente circoscritte, evitando che potessero estendersi ulteriormente e coinvolgere aree più vaste, anche in considerazione della vicinanza con il parco naturale.

Conclusa la fase di spegnimento, il personale ha provveduto alla bonifica dell’area, mettendo in sicurezza il sito per prevenire eventuali riprese del fuoco.

Non si registrano danni a persone.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.