Incendio boschivo a Verbania in località Monterosso: fiamme domate dai soccorsi

Intervento nel primo pomeriggio di oggi, 26 aprile 2026, per un incendio boschivo in località Monterosso, nel territorio di Verbania.

Intorno alle ore 12:45, le squadre permanenti e volontarie del Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono state allertate per domare le fiamme che si erano sviluppate in un’area boschiva privata, al confine con il Parco Nazionale della Val Grande.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte in stretta collaborazione con i volontari dell’AIB Piemonte e i Carabinieri Forestali. L’incendio, di tipo radente, ha interessato una superficie di circa 600 metri quadrati di vegetazione.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre, le fiamme sono state rapidamente circoscritte, evitando che potessero estendersi ulteriormente e coinvolgere aree più vaste, anche in considerazione della vicinanza con il parco naturale.

Conclusa la fase di spegnimento, il personale ha provveduto alla bonifica dell’area, mettendo in sicurezza il sito per prevenire eventuali riprese del fuoco.

Non si registrano danni a persone.