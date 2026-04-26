Incendio boschivo a Verbania in località Monterosso: fiamme domate dai soccorsi
Le fiamme partite nel boco inrno alle 12.45. Coinvolti Vigili del Fuoco, AIB e Carabinieri Forestali, nessun ferito
Intervento nel primo pomeriggio di oggi, 26 aprile 2026, per un incendio boschivo in località Monterosso, nel territorio di Verbania.
Intorno alle ore 12:45, le squadre permanenti e volontarie del Comando dei Vigili del Fuoco del Verbano-Cusio-Ossola sono state allertate per domare le fiamme che si erano sviluppate in un’area boschiva privata, al confine con il Parco Nazionale della Val Grande.
Le operazioni di spegnimento sono state condotte in stretta collaborazione con i volontari dell’AIB Piemonte e i Carabinieri Forestali. L’incendio, di tipo radente, ha interessato una superficie di circa 600 metri quadrati di vegetazione.
Grazie al tempestivo intervento delle squadre, le fiamme sono state rapidamente circoscritte, evitando che potessero estendersi ulteriormente e coinvolgere aree più vaste, anche in considerazione della vicinanza con il parco naturale.
Conclusa la fase di spegnimento, il personale ha provveduto alla bonifica dell’area, mettendo in sicurezza il sito per prevenire eventuali riprese del fuoco.
Non si registrano danni a persone.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.