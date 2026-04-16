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Incendio boschivo sulla sponda piemontese del Lago Maggiore: fiamme nell’area al di sopra del San Carlone

La colonna di fumo sprigionata dall'incendio è ben visibile dalla sponda varesotta del lago, dove in molti stanno seguendo l'evolversi della situazione

incendio aronese

Un vasto incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, nell’area boscosa compresa tra la zona della statua del San Carlone di Arona e l’area di Motta Granda.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 15.15. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Novara e le squadre dell’antincendio boschivo.

La colonna di fumo sprigionata dall’incendio è ben visibile dalla sponda varesotta del lago, dove in molti stanno seguendo l’evolversi della situazione.

Le operazioni di spegnimento sono in corso. Aggiornamenti seguiranno.

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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