Incendio boschivo sulla sponda piemontese del Lago Maggiore: fiamme nell’area al di sopra del San Carlone
La colonna di fumo sprigionata dall'incendio è ben visibile dalla sponda varesotta del lago, dove in molti stanno seguendo l'evolversi della situazione
Un vasto incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, nell’area boscosa compresa tra la zona della statua del San Carlone di Arona e l’area di Motta Granda.
Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 15.15. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Novara e le squadre dell’antincendio boschivo.
La colonna di fumo sprigionata dall’incendio è ben visibile dalla sponda varesotta del lago, dove in molti stanno seguendo l’evolversi della situazione.
Le operazioni di spegnimento sono in corso. Aggiornamenti seguiranno.
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