Incendio in casa di riposo a Gordevio, struttura evacuata, tre in ospedale

Momenti di paura a Gordevio, in Canton Ticino, per un incendio in una casa di riposo, per fortuna in orario diurno. L’allarme è scattato oggi, martedì 14 aprile, poco dopo le 13.30, nella struttura di via Vallemaggia (foto d’archivio).

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno avuto origine sul balcone di una camera al secondo piano. A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di parte dello stabile.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno, i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) nonché i pompieri di Locarno che hanno spento l’incendio.

Tredici persone hanno lamentato sintomi di leggera intossicazione e sono state visitate sul posto dai sanitari. Tre di queste sono state trasportate in ospedale per ulteriori controlli.