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Gallarate/Malpensa

Incendio in un deposito edile vicino a Malpensa e alla sede di Leonardo: domato dai vigili del fuoco

Le squadre sono intervenute in via Cascina Costa con autopompa e autobotte. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona

incendio samarate

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, sabato 11 aprile, a Samarate per un incendio all’interno di un deposito edile in via Cascina Costa, nelle vicinanze della sede Leonardo e dell’aeroporto di Malpensa.

L’allarme è scattato alle 10:50. Sul posto sono arrivate un’autopompa e un’autobotte dei vigili del fuoco, che hanno affrontato le fiamme sviluppatesi da materiale accatastato e da una tettoia presente nell’area del deposito.

incendio samarate

Le operazioni di spegnimento si sono svolte rapidamente grazie al tempestivo intervento delle squadre. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo in breve tempo, evitando che si propagasse ulteriormente ad altre strutture o materiali presenti nella zona. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.

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Pubblicato il 11 Aprile 2026
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