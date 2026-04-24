Incendio in un’autorimessa a Breganzona: evacuate trenta persone
Un denso fumo ha invaso tre palazzine nel Luganese dopo che un incendio è divampato in un'autorimessa coinvolgendo più veicoli e costringendo trenta persone a lasciare casa
Un incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 9, all’interno di un’autorimessa che serve tre palazzine in via Camara a Breganzona, nel distretto di Lugano. Le fiamme, originate da una delle vetture parcheggiate, hanno generato una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso i locali sotterranei, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di circa trenta residenti.
L’intervento dei soccorsi
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i pompieri di Lugano, supportati dagli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano. I soccorritori della Croce Verde di Lugano hanno presidiato l’area per garantire assistenza, ma fortunatamente non si registrano feriti o persone intossicate. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per estinguere il rogo e avviare le operazioni di ventilazione per liberare l’autorimessa dal fumo.
Ingenti danni materiali
Sebbene nessuno sia rimasto coinvolto a livello fisico, i danni alle strutture e ai mezzi sono considerati ingenti. Il fuoco, partito da un unico veicolo, si è infatti propagato parzialmente anche alle vetture vicine prima che venisse domato. L’intera area è stata messa in sicurezza, mentre i trenta inquilini evacuati hanno dovuto attendere il termine delle operazioni prima di poter rientrare nelle proprie abitazioni.
Indagini sulle cause
Per permettere il transito dei mezzi di emergenza e lo svolgimento dei rilievi, via Camara è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. La Polizia cantonale ha aperto un’inchiesta per stabilire le esatte cause che hanno innescato il rogo all’interno del garage interrato.
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