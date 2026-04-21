Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Bollate: fiamme nella notte, in corso le operazioni di bonifica
Intervento dei Vigili del Fuoco dalle 21 di lunedì 20 aprile in via S. Nicola. Le fiamme hanno coinvolto solo materiale all’esterno del sito. Sul posto anche ARPA Lombardia per il monitoraggio dell’aria, operazioni ancora in corso
Dalle ore 21:00 di ieri sera, lunedì 20 aprile, i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato in un’azienda che opera nel settore dello smaltimento rifiuti, nel comune di Bollate, in via S. Nicola.
Le fiamme hanno interessato esclusivamente materiale stoccato all’esterno del sito, in attesa di lavorazione, senza coinvolgere il capannone di proprietà dell’azienda.
Nel corso della notte, circa 60 Vigili del Fuoco del Comando di Milano, con rinforzi provenienti anche dal Comando di Monza, si sono alternati nelle operazioni, riuscendo a circoscrivere l’incendio e ad avviare le attività di bonifica dell’area interessata.
Sul posto è presente personale di ARPA Lombardia per il monitoraggio della qualità dell’aria. Le operazioni sono tuttora in corso.
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