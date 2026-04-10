Incidente a Buguggiate: scontro tra un furgoncino di Poste Italiane e una bicicletta in via Isonzo

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, in via Isonzo. Intorno alle 12:20, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si è verificato un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di un ciclista, investito da un veicolo di Poste Italiane all’altezza del civico 33.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente coordinata dalla Soreu dei Laghi. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso per prestare le prime cure alle due persone coinvolte: un uomo di 50 anni e una donna di 59 anni.

Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno richiesto l’invio di più equipaggi. Secondo le prime informazioni, una delle missioni è terminata intorno alle 13:15 con il trasporto di uno dei feriti presso l’Ospedale di Varese.

Rilievi e viabilità

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e per gestire la viabilità nel tratto di strada interessato, che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.