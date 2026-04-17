Incidente a Cadorago, donna ferita trasportata all’ospedale di Circolo di Varese
Auto si ribalta nella notte lungo la Sp31: intervento dei soccorsi in codice rosso
Grave incidente stradale nella notte a Cadorago, in provincia di Como. Intorno alle 2:48 un’auto si è ribaltata lungo la strada provinciale 31, per cause ancora in fase di accertamento.
Nell’impatto è rimasta coinvolta una donna di 30 anni, soccorsa in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como, insieme ai mezzi di emergenza sanitaria coordinati da Soreu Laghi.
Attivata inizialmente anche un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato, oltre all’elisoccorso, vista la gravità della situazione segnalata in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, dove è giunta alle 4:25.
Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
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