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Malore alla guida del trattore ad Arcisate, grave un anziano

È successo nel primo pomeriggio di oggi, 10 aprile, alla periferia del paese: soccorsi in codice rosso

autopompa vigili del fuoco

Un anziano di 79 anni è stato soccorso in gravi condizioni ad Arcisate, dopo che ha accusato un malore.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Donizetti, nella periferia del paese lungo la strada che porta a Velmaio, zona di case ma anche di fazzoletti di terra coltivati: il trattore su cui si trovava avrebbe urtato un muretto di confine di una proprietà.

Sul posto sono intervenuti Polizia Locale, carabinieri, vigili del fuoco e il 118 con automedica e ambulanza della Croce Rossa Valceresio, allertati in “codice rosso”. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato trasferito al Circolo di Varese.

 

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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