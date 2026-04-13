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Incidente frontale a Fagnano Olona, automobilista incastrato nella vettura

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Bonicalza. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare il conducente dell’auto che è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo

Fagnano Olona - Incidente frontale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Fagnano Olona, dove un’auto e un autoarticolato si sono scontrati frontalmente lungo via Bonicalza. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente dell’autovettura, soccorso e trasportato in ospedale.

L’allarme è scattato intorno alle 15.15, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per questo tipo di interventi.

All’arrivo, i soccorritori si sono trovati di fronte a un impatto violento che ha coinvolto i due mezzi. Il conducente dell’auto è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberarlo in collaborazione con il personale sanitario già presente sul posto.

Fagnano Olona - Incidente frontale

Una volta affidato alle cure dei sanitari, l’autista della vettura è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e regolato il traffico oltre a raccogliere gli elementi per ricostruire le cause dello scontro.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente e della carreggiata.

Fagnano Olona - Incidente frontale

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Pubblicato il 13 Aprile 2026
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