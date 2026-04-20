Incidente nella notte a Besozzo, con l’auto sfonda il muro di cinta di una casa

Incidente stradale nella tarda serata di domenica 19 aprile a Besozzo. Un’autovettura è finita fuori strada andando a impattare violentemente contro il muro di cinta di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 23:43 in via 25 Aprile, mobilitando immediatamente i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area.

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L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco di Varese con un’autopompa. Al loro arrivo, le due persone a bordo del veicolo, una donna di 30 anni e un uomo di 34, erano già riuscite a uscire dall’abitacolo autonomamente. I due feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario della Soreu Laghi e, dopo le prime cure sul posto, trasportati in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Messa in sicurezza e rilievi

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’autovettura coinvolta e la porzione del muro di cinta che è stata abbattuta a causa dell’urto. L’intervento è servito a prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per la stabilità della struttura danneggiata. In via 25 Aprile sono intervenuti anche i Carabinieri di Varese per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Resta ancora da chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, finendo contro l’ostacolo fisso. Le operazioni di ripristino della carreggiata e di rimozione del mezzo si sono concluse nel corso della notte.