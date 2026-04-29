Incidente stradale a Cocquio – Trevisago mercoledì mattina, ferito motociclista

Un intervento di soccorso è scattato nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 29 aprile, nel comune di Cocquio-Trevisago poco prima delle 7.30 di mercoledì poco distante dall’incrocio fra la strada statale 394 e la sp39 dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista.

Secondo le prime informazioni, si è trattato di una caduta autonoma dalla moto. L’unica persona coinvolta è un uomo di 37 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate coordinata dalla Soreu Laghi, per prestare le prime cure al ferito.

Per i rilievi di rito e la gestione della viabilità nel tratto interessato, sono stati allertati i Carabinieri di Varese. L’intervento dei soccorritori si è concluso poco dopo le ore 8:00, con il trasporto del trentasettenne presso l’Ospedale di Circolo di Varese, dove il ricovero è avvenuto intorno alle 8.30

Nonostante l’orario di punta, non si sono registrate particolari criticità per il traffico veicolare sulla statale dopo la rimozione del mezzo.