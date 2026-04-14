Inclusione scolastica, dalla Regione 13 milioni per gli studenti con disabilità sensoriale
Lo stanziamento per l’anno 2026/2027 servirà a finanziare assistenza alla comunicazione e materiali speciali. L'assessore Lucchini: «Investiamo sull’autonomia e sul progetto di vita dei ragazzi»
Un investimento di oltre 13,4 milioni di euro per abbattere le barriere comunicative e garantire il pieno diritto allo studio. Regione Lombardia ha confermato il proprio impegno per l’inclusione degli studenti con disabilità visiva o uditiva, stanziando le risorse necessarie per coprire l’anno educativo e scolastico 2026/2027.
L’intervento mira a sostenere percorsi personalizzati che accompagnino i ragazzi in tutto il loro iter formativo, dai nidi fino alla scuola secondaria e ai centri di formazione professionale.
Servizi mirati e personalizzati
Le risorse saranno gestite attraverso le ATS (Agenzie di Tutela della Salute), che collaboreranno con enti qualificati del Terzo Settore e soggetti pubblici per erogare servizi specifici. Tra le attività finanziate rientrano:
Assistenza alla comunicazione e consulenza pedagogica per gli studenti con disabilità uditiva.
Supporto tiflologico e tifloinformatico (tecnologie per ipovedenti e non vedenti) e fornitura di materiali didattici speciali.
Il contributo regionale andrà a finanziare piani individuali che possono raggiungere un importo massimo di 15.300 euro per i percorsi scolastici ordinari e di 5.800 euro per i servizi erogati all’interno dei nidi.
«Nessuno resti indietro»
«I nostri studenti devono poter vivere pienamente l’esperienza scolastica, senza barriere e con le stesse opportunità di apprendimento», ha dichiarato l’assessore alla Famiglia e Disabilità, Elena Lucchini. «Questo intervento non sostiene solo il percorso didattico, ma punta sull’autonomia e sulla piena inclusione dei ragazzi nella comunità, costruendo un sistema integrato tra scuola, famiglie e istituzioni».
Come accedere ai fondi
Le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma regionale dedicata. La procedura prevede un percorso condiviso di progettazione che vedrà coinvolti direttamente le famiglie, i Comuni, le ATS e gli enti erogatori, assicurando che ogni intervento sia realmente rispondente ai bisogni specifici del singolo studente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.