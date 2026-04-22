“Incontinenza urinaria”: su Radio Missione Francescana il dottor Danilo Centrella parla di diagnosi e trattamenti
Venerdì 24 aprile 2026, il Direttore della Struttura Complessa di Urologia ASL VCO sarà ospite di “Medicina” per discutere dell’incontinenza urinaria e delle opzioni terapeutiche disponibili
Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 11.10, il dottor Danilo Centrella, urologo e andrologo, direttore della struttura complessa di urologia ASL VCO (Verbano-Cusio-Ossola), ospedali di Domodossola e Verbania, sarà intervistato su Radio Missione Francescana nel programma Medicina. Il tema della puntata sarà “Incontinenza urinaria: non è normale soffrirne in silenzio”.
L’intervista, condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi, si concentrerà sulla tematica dell’incontinenza urinaria, trattando le cause, le soluzioni moderne e l’importanza di non ignorare i sintomi.
La trasmissione verrà replicata domenica 26 aprile 2026 alle ore 16.00.
Frequenze per l’ascolto:
- 94,6 MHz da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
- 91,7 MHz per la città di Varese e comuni limitrofi.
- 88,5 MHz in Valceresio.
- 90 MHz per la zona compresa tra Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo e Gavirate.
- 91,4 MHz per la zona sud del Lago Maggiore, Laveno, Sesto Calende, Varese.
- 89,6 MHz per la zona nord del Lago Maggiore, Laveno, Luino.
- 92,8 MHz per la città di Domodossola, 89,7 MHz per la Val Vigezzo e 89,6 MHz per la Bassa Ossola.
In alternativa, è possibile ascoltare la trasmissione in streaming via internet: mms://streaming1.bsnewline.com/rmf.
Per messaggi, richieste e curiosità, scrivete su WhatsApp al 351 4518084.
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