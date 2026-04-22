“Incontinenza urinaria”: su Radio Missione Francescana il dottor Danilo Centrella parla di diagnosi e trattamenti

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 11.10, il dottor Danilo Centrella, urologo e andrologo, direttore della struttura complessa di urologia ASL VCO (Verbano-Cusio-Ossola), ospedali di Domodossola e Verbania, sarà intervistato su Radio Missione Francescana nel programma Medicina. Il tema della puntata sarà “Incontinenza urinaria: non è normale soffrirne in silenzio”.

L’intervista, condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi, si concentrerà sulla tematica dell’incontinenza urinaria, trattando le cause, le soluzioni moderne e l’importanza di non ignorare i sintomi.

La trasmissione verrà replicata domenica 26 aprile 2026 alle ore 16.00.

Frequenze per l’ascolto:

94,6 MHz da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.

91,7 MHz per la città di Varese e comuni limitrofi.

88,5 MHz in Valceresio.

90 MHz per la zona compresa tra Rancio Valcuvia, Laveno, Intra, Besozzo e Gavirate.

91,4 MHz per la zona sud del Lago Maggiore, Laveno, Sesto Calende, Varese.

89,6 MHz per la zona nord del Lago Maggiore, Laveno, Luino.

92,8 MHz per la città di Domodossola, 89,7 MHz per la Val Vigezzo e 89,6 MHz per la Bassa Ossola.

In alternativa, è possibile ascoltare la trasmissione in streaming via internet: mms://streaming1.bsnewline.com/rmf.

Per messaggi, richieste e curiosità, scrivete su WhatsApp al 351 4518084.