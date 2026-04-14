“Indovina chi viene a cena”: a La Materia del Giorno il progetto che unisce a tavola persone e culture
Ospite della trasmissione di martedì 14 aprile (alle 16) Yao “Jacques” Amani per raccontare un’iniziativa che unisce culture diverse attraverso la convivialità
Un invito a sedersi attorno a una tavola per conoscersi davvero, superando diffidenze e pregiudizi. Sarà questo il tema al centro della puntata di oggi – martedì 14 aprile – della rubrica “La Materia del Giorno”, che ospiterà Yao “Jacques” Amani, presidente dell’associazione 100eventi, per parlare del progetto “Indovina chi viene a cena”.
L’iniziativa, nata all’interno della Rete italiana di cultura popolare di Torino con il sostegno della Fondazione CRT e la collaborazione di comuni e associazioni, punta a costruire relazioni attraverso un gesto semplice e universale: condividere un pasto.
“Indovina chi viene a cena” non è un progetto gastronomico, ma un percorso di relazione. Alcune famiglie di origine straniera aprono le porte delle proprie case per accogliere altre persone, creando momenti di convivialità e scambio culturale. Dalla cucina peruviana a quella marocchina, passando per tradizioni cinesi, etiopi, rumene o afgane, il cibo diventa il pretesto per raccontarsi, conoscersi e abbattere barriere spesso invisibili.
Le cene si svolgeranno in tre date: sabato 16 maggio, sabato 13 giugno e sabato 11 luglio. Occasioni concrete per incontrarsi nelle “case delle culture” e vivere un’esperienza diretta di condivisione. Durante l’intervista verranno illustrate anche le modalità di partecipazione e organizzazione.
La puntata sarà trasmessa oggi dalle 16 in diretta sulla homepage di VareseNews e potrà essere vista anche in streaming sul canale Youtube di Varesenews
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