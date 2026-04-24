Inizia la “Fiera di Origgio”: il programma completo tra cavalli, truck, bancarelle e concerti

Dal 24 aprile al 3 maggio il programma propone esibizioni, laboratori, musica live e iniziative sportive pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età e valorizzare il territorio

La “Fiera di Origgio” torna da oggi, venerdì 24 aprile, con un ricco programma di eventi tra spettacoli, motori, tradizione e musica dal vivo. Da questa sera fino al 3 maggio l’area fieristica del paese in via Marconi ospita dieci giorni di iniziative pensate per tutte le età, con un calendario fitto che spazia dalle esibizioni equestri ai raduni di truck e auto americane, passando per concerti e attività per famiglie.

Dieci giorni di eventi per tutte le età

Si parte venerdì 24 aprile con l’apertura della ristorazione e il via al truck raduno, accompagnato da esibizioni scenografiche e musicali organizzate da “Presa Diretta”. La serata prosegue con la presenza dei “Compagni di Merende”.

Sabato 25 aprile la giornata si apre presto con colazioni, bancarelle e mostre dedicate agli animali della fattoria. Spazio anche ai laboratori didattici sui prodotti agricoli e all’animazione per bambini. Nel pomeriggio e in serata si susseguono raduni, esibizioni equestri e lo spettacolo “Giona”, fino al concerto serale con Gianluca Di Palma.

Tra cavalli, sport e musica

Domenica 26 aprile è dedicata in gran parte alle attività equestri, con il “Barrel Racing” e competizioni come la gimkana western e il pole bending. Non mancano momenti per i più piccoli e l’intrattenimento musicale serale con DJ set anni ’80 e ’90.

Dopo una breve pausa nei giorni feriali (27, 28 e 29 aprile), la fiera riprende giovedì 30 aprile con un tributo a Vasco Rossi.

Il weekend dei motori

Il primo maggio segna l’inizio delle esibizioni di auto su due ruote e l’apertura dell’area food truck. La sera prende il via anche la “Zarro Night”.

Sabato 2 maggio si aggiungono il raduno di macchine americane e la color run per le strade di Origgio, seguita da un mega color party in area fiera. In serata, musica dal vivo con il tributo agli 883.

Domenica 3 maggio gran finale ancora all’insegna dei motori, con raduni, esibizioni e iniziative collaterali come car wash, contest e musica live.

Qui la locandina con tutti i dettagli del programma.