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Inizio e fine a Lavagna: ultima di campionato per il Varese con vista playoff

I biancorossi domenica 3 maggio viaggeranno in Liguria in cerca di un risultato positivo per mantenere il vantaggio sul Chisola

Varese - Derthona

Due vittorie di fila al “Franco Ossola”, due 1-0 che hanno permesso al Varese si scavalcare il Chisola e presentarsi all’ultima curva di questa lunga gara con una lunghezza di vantaggio sui torinesi. Ripetendo ancora una volta che i playoff in Serie D contano praticamente nulla, la squadra di mister Andrea Ciceri si è posta questo obiettivo per concludere la stagione e, tra alti e bassi, le manca un ultimo sforzo per centrarlo.

 

Domenica 3 maggio (ore 15) i biancorossi scenderanno in campo al “Riboli” ospiti della Lavagnese già retrocessa ma che vorrà chiudere con onore la stagione. Di contro invece Bruzzone e compagni dovranno difendere il risicato vantaggio per approdare alla post season.

Nulla è ancora scritto riguardo agli abbinamenti, anche se il Ligorna sarà sicuramente secondo, mentre la Biellese è già matematicamente terza. I bianconeri piemontesi hanno tre punti di vantaggio sul Sestri Levante ma gli scontri diretti a favore che li terrebbero avanti anche in caso di parità di punti.

I corsari liguri invece potrebbero ancora essere superati dal Varese e, addirittura, in caso di sconfitta e di successo sia dei biancorossi sia del Chisola, potrebbero clamorosamente scendere al sesto posto e chiudere la stagione senza spareggi. Se il Varese sarà impegnato a Lavagna, il Chisola sarà ospite della Valenzana, che ha già festeggiato con anticipo la salvezza; al “Sivori” di Sestri sarà invece ospite la Sanremese, a sua volta salva e tranquilla.

La curiosità è legata invece alla coincidenza del campo di Lavagna, che vedrà il Varese chiudere la stagione ma che è stato anche protagonista dell’esordio. Lo scorso 6 settembre, infatti, la squadra di Ciceri affrontò – e vinse 2-1 – l’Imperia che utilizzò il “Riboli” come campo di caso in attesa che finissero i lavori del proprio stadio di casa, il “Ciccione”.

SERIE D GIRONE A – XXXIV GIORNATA
Club Milano – Asti; Gozzano – Cairese; Imperia – Celle Varazze; Lavagnese – Varese; Ligorna – NovaRomentin; Saluzzo – Derthona; Sestri Levante – Sanremese; Vado – Biellese; Valenzana – Chisola.

CLASSIFICA: Vado 75; Ligorna 69; Biellese 57; Sestri Levante 54; Varese 53; Chisola 52; Sanremese 46; Valenzana 45; Saluzzo 42; Celle Varazze, Imperia 41; Cairese 40; Derthona, Club Milano 39; Gozzano 36; Asti 35; Lavagnese 27; NovaRomentin (-5) 16.

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Francesco Mazzoleni
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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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