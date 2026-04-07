“Innamorati di Angera”, domenica all’insegna della creatività, del territorio e della prevenzione sul Lago Maggiore

Domenica 12 aprile, il lungolago di Angera si anima con

Innamorati di Angera

Una giornata dedicata all’artigianato, alla bellezza e alle emozioni.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Angera in collaborazione con Fiera Artigiani, nasce da un’idea de “La Bottega di Angera” e si svolge con il patrocinio del Comune. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18.30, Via Greppi e Piazza Parrocchiale ospiteranno i mercatini di vero artigianato, con espositori selezionati e prodotti fatti a mano.

Un’occasione per passeggiare tra le vie del centro, scoprire creazioni uniche e riscoprire il valore del lavoro artigianale, ma anche per vivere Angera in un’atmosfera speciale, tra negozi aperti e iniziative diffuse.

Ad arricchire il percorso espositivo ci sarà anche la mostra “Scatti d’amore”, una selezione di immagini suggestive dedicate alla città di Angera, allestita lungo le vie e nelle vetrine delle attività aderenti. Presente anche la Pro Loco con lo stand gastronomico.

“Innamorati di Angera” è pensato come un invito a rallentare, a guardarsi intorno e a lasciarsi sorprendere: un’esperienza che unisce creatività, territorio e sentimento, nel cuore di uno dei borghi più affascinanti del Lago Maggiore.

Domenica di prevenzione con il Lions day

Solo per questa data speciale, l’evento si svolgerà in collaborazione con il Lions day, sul Lungolago di Angera, un’iniziativa dedicata alla solidarietà e alla prevenzione. Si potrà prendere parte a screening sanitari gratuiti, assistere a dimostrazione dei cani guida e seguire una ⁠conferenza dedicata al tema “la chiave é la prevenzione”. All’evento sarà presente anche il ⁠pullman azzurro della Polizia di Stato.