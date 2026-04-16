“Innovazione e cure personalizzate”: il dottor Sergio Segato protagonista al congresso nazionale di malattie digestive

La Gastroenterologia di ASST Sette Laghi protagonista a livello nazionale. La struttura diretta dal dottor Sergio Segato è infatti tra i punti di riferimento del 32° Congresso nazionale delle malattie digestive, in programma a Roma dal 16 al 18 aprile, uno dei principali appuntamenti scientifici italiani dedicati al settore.

A guidare i lavori è lo stesso Segato, anche presidente della Federazione Italiana delle Società delle Malattie dell’Apparato Digerente (Fismad). «Il congresso rappresenta un momento fondamentale di aggiornamento e formazione – spiega – con oltre 100 sessioni dedicate alle principali innovazioni nella gestione delle patologie dell’apparato digerente, del fegato e del pancreas, oltre che alle nuove frontiere dell’endoscopia e all’impatto della tecnologia e dell’intelligenza artificiale».

Innovazione e ricerca al centro

Tra i temi principali dell’assise anche i primi risultati di una survey nazionale realizzata con Agenas, pensata per valutare gli esiti delle patologie gastroenterologiche sia sul piano della salute sia su quello della sostenibilità del sistema sanitario. «L’obiettivo è produrre dati oggettivi utili anche ai decisori, per migliorare la gestione dei pazienti e valorizzare il ruolo della gastroenterologia» sottolinea Segato.

La partecipazione attiva di ASST Sette Laghi conferma l’impegno della struttura nella ricerca e nell’innovazione clinica. Oggi la disciplina può contare su diagnosi sempre più precise, terapie mirate e tecniche endoscopiche avanzate, spesso meno invasive rispetto alla chirurgia tradizionale.

Spazio ai giovani specialisti

Un altro aspetto rilevante del congresso è l’attenzione alle nuove generazioni: circa il 50% delle relazioni è affidato a professionisti under 45. «Possiamo offrire cure sempre più personalizzate – evidenzia Segato – grazie a un’evoluzione tecnologica e farmacologica che ha trasformato profondamente la disciplina».

La presenza della Gastroenterologia di ASST Sette Laghi in questo contesto rafforza il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale, sia sul piano clinico sia su quello scientifico.