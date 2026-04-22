Inseguimento da film in centro, la Polizia blocca a Varese un ladro in fuga dopo il furto al Carrefour

La Polizia di Stato di Varese ha intercettato e bloccato un ladro in fuga subito dopo un furto commesso al Carrefour di via Casula.

I poliziotti della Divisione Anticrimine, mentre transitavano a bordo del veicolo di servizio per accertamenti d’ufficio hanno notato un giovane correre con una borsa carica di merce poi risultata rubata, inseguito da un addetto alla sicurezza che gli intimava invano di fermarsi. Gli agenti hanno arrestato la marcia del veicolo e si sono posti all’inseguimento appiedato del soggetto tra i veicoli in transito.

​Nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi, il giovane ha proseguito la fuga in mezzo al traffico cittadino, mettendo a rischio l’incolumità dei passanti oltre a quella degli operatori che lo inseguivano. Una volta raggiunto, il soggetto ha abbandonato la refurtiva nel tentativo di velocizzare la fuga, venendo poco dopo bloccato dai poliziotti.

​Dagli accertamenti condotti è emerso che il giovane aveva superato le casse del supermercato senza corrispondere il pagamento della merce.

Sulla base dell’attività di analisi effettuata dalla Divisione Anticrimine e dell’allarme sociale suscitato dalla condotta in pieno centro cittadino, considerati i precedenti di reato a carico dell’uomo, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, il Questore di Varese ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Varese per la durata di 3 anni.