Interventi strutturali ed energetici per un complesso multisport: le idee del Varese per il centro sportivo di Viggiù

Il percorso iniziato a dicembre 2025 tra il Varese Football Club e il Comune di Viggiù prosegue spedito e con segnali positivi. L’iter per l’assegnazione della gestione del centro sportivo “Giulio Bizzozero” sta entrando nel vivo, trasformando quella che era una manifestazione d’interesse in un progetto operativo concreto. L’obiettivo della società biancorossa è quello di far rinascere la struttura attraverso un piano ventennale che non si limiti al solo calcio, ma che trasformi l’impianto in un moderno polo multidisciplinare capace di garantire stabilità e crescita nel lungo periodo.

Una mappatura completa per il rilancio del “Bizzozero”

L’idea del Varese è quella di intervenire in modo profondo su una struttura dalle grandi potenzialità, ma che negli ultimi anni non ha potuto esprimersi al massimo delle sue capacità. Dopo il via libera dell’amministrazione comunale alla valutazione della proposta, i tecnici del club hanno effettuato una serie di sopralluoghi dettagliati per mappare le necessità urgenti. La visione biancorossa punta a superare le attuali criticità tecniche per arrivare a un punto fermo che permetta di far ripartire il centro a pieno regime, valorizzando anche la presenza delle attività già operative, come il ristorante.

Documentazione e tempi tecnici verso l’affidamento

La fase di analisi tecnica e burocratica è sta giungendo al termine. Il dialogo tra il club e gli uffici comunali è finalizzato alla definizione del Piano Economico Finanziario (PEF) e del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE). La tabella di marcia prevede la presentazione di tutta la documentazione ufficiale entro la metà di maggio. Questo passaggio permetterà al Comune di procedere con l’affidamento diretto, garantendo alla società biancorossa un centro sportivo di valore che, una volta rimodernizzato, diventerà un quartier generale di alto livello per il lavoro del club.

Uno “sfogo” necessario per il club

La visione del club mette al centro lo sviluppo del progetto, considerando Viggiù come uno sfogo logistico fondamentale per una realtà in costante espansione. L’idea è quella di integrare le realtà sane già presenti nel centro e che hanno lavorato al suo interno fino a oggi e al contempo avere la disponibilità di campi aggiuntivi oltre a quelli delle Bustecche, un fattore determinante per la crescita della società. L’obiettivo non è quello di sostituirsi a ciò che già esiste, ma di creare una sinergia che valorizzi l’intero territorio.

Un polo multisport strategico verso il confine

Il progetto del Varese mira a trasformare il “Bizzozero” in un centro polifunzionale capace di attrarre sportivi di ogni genere, sfruttando la vicinanza strategica con la Svizzera. La visione biancorossa punta a espandersi orizzontalmente per presidiare un’area geografica importante, affiancando Viggiù alle basi già consolidate di Varese e Gavirate. Il piano prevede la creazione di un’Academy collaterale, l’inserimento di campi da padel, l’organizzazione di tornei e campus estivi, rendendo l’offerta sportiva varia e moderna.

Investimenti strutturali e sostenibilità energetica

Per concretizzare questa visione, il club ha previsto un impegno economico significativo. Il piano di interventi si concentrerà su interventi strutturali ma anche di efficientamento energetico. L’idea del Varese è quella di destinare una quota importante del budget a questi interventi di base per garantire una struttura solida, sicura e sostenibile dal punto di vista energetico. Si tratta di un investimento a lungo termine che rifiuta la logica del “mordi e fuggi” per costruire una casa stabile che accompagni le ambizioni del club verso le categorie superiori.