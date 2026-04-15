\"Intrigo criminale a New York\": alla Rasa di Varese una cena con delitto per il Cammino di Santiago

Una serata dove il buon cibo si mescola alla suspense, e dove ogni commensale sarà chiamato a rispondere a una domanda: riuscirete a scoprire la verità?

Le strade fumose della Grande Mela sbarcano nel cuore del borgo della Rasa. Sabato 18 aprile, alle ore 19:30, l’Oratorio di via San Gottardo si trasformerà nel palcoscenico di un mistero fittissimo con l’evento “Intrigo criminale a New York”. Una serata dove il buon cibo si mescola alla suspense, e dove ogni commensale sarà chiamato a rispondere a una domanda: riuscirete a scoprire la verità?

Che cos’è una Cena con Delitto?

Per chi non avesse mai partecipato, la cena con delitto è un’esperienza immersiva che trasforma i partecipanti in veri e propri detective. Non si tratta di una semplice recita: tra una portata e l’altra, un gruppo di attori metterà in scena i capitoli di un giallo.

L’indagine: Gli ospiti dovranno osservare attentamente le scene, analizzare gli indizi e ascoltare i dialoghi.

L’interrogatorio: Sarà possibile porre domande ai sospettati per smascherare bugie e contraddizioni.

L’obiettivo: Unire i pezzi del puzzle, individuare il colpevole e scoprire il movente prima del caffè.

La serata e il menù

L’ambientazione di questa edizione ci porta direttamente nel cuore di New York, per un misterioso raduno che prenderà una piega inaspettata. La cucina dell’oratorio accompagnerà l’indagine con un menù dedicato: un ricco assortimento di antipasti, le classiche lasagne fatte in casa e una selezione di dolci per chiudere in bellezza (e magari festeggiare la risoluzione del caso).

Un obiettivo solidale

Oltre al divertimento, la serata ha un cuore grande. L’intero ricavato dell’evento sarà infatti devoluto al Gruppo Giovani dell’Oratorio della Rasa per finanziare il pellegrinaggio estivo a Santiago de Compostela. Partecipare significa quindi godersi una serata diversa dal solito e, contemporaneamente, sostenere i ragazzi della comunità nel loro cammino verso la meta galiziana.

Dettagli dell’evento

Quando: Sabato 18 aprile, ore 19:30

Dove: Oratorio della Rasa (via San Gottardo, Varese)

Costo: 15€ – i minori di 14 anni pagano 10€

Info e Prenotazioni: Matteo 3408886425 o Francesco 3474759102

oppure cliccando il seguente link: https://forms.gle/F4T1rcGVURG1V61H9