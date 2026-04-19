Investimento stradale a Vergiate: 59enne soccorso e portato con l’elisoccorso a Como

L’incidente si è verificato poco dopo le 11 di oggi, domenica 19 aprile 2026: in uno scontro auto moto (non un investimento pedone, come nelle prime ricostruzioni) un uomo di 59 anni è stato travolto da un veicolo in via Giuseppe Di Vittorio 69, nel comune di Vergiate, in provincia di Varese.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate. I soccorsi, coordinati da AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) – centrale operativa Laghi –, hanno visto l’intervento di un’ambulanza della Croce Azzurra e dell’elisoccorso.

Il ferito è stato trasportato in elisoccorso in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.