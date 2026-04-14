Investita al semaforo pedonale sulla Carlo Noè a Gallarate, ferita una donna

Una donna di 71 anni è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave, dopo essere stata investita al passaggio pedonale a metà di via Carlo Noè a Gallarate.

È avvenuto poco prima delle 10 del mattino, sulla carreggiata in direzione Sempione. La donna era arrivata in bicicletta e stava attraversando al semaforo pedonale (tutti gli attraversamenti principali sono oggi protetti) quando è stata travolta da un’auto.

L’urto è stato violento e sul posto sono stati fatte intervenire in “codice rosso” un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica, oltre a Polizia locale e Carabinieri.

Per fortuna le condizioni della donna sono poi apparse meno gravi di quanto sembrava inizialmente: era cosciente ed è stata poi trasferita in ospedale in “codice verde”, con alcuni traumi ma senza ferite gravi.