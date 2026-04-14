Investita al semaforo pedonale sulla Carlo Noè a Gallarate, ferita una donna
L’ incidente poco prima delle 10 al passaggio pedonale a metà della via a doppia carreggiata
Una donna di 71 anni è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave, dopo essere stata investita al passaggio pedonale a metà di via Carlo Noè a Gallarate.
È avvenuto poco prima delle 10 del mattino, sulla carreggiata in direzione Sempione. La donna era arrivata in bicicletta e stava attraversando al semaforo pedonale (tutti gli attraversamenti principali sono oggi protetti) quando è stata travolta da un’auto.
L’urto è stato violento e sul posto sono stati fatte intervenire in “codice rosso” un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica, oltre a Polizia locale e Carabinieri.
Per fortuna le condizioni della donna sono poi apparse meno gravi di quanto sembrava inizialmente: era cosciente ed è stata poi trasferita in ospedale in “codice verde”, con alcuni traumi ma senza ferite gravi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.