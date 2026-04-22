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“Invictus” incanta Varese: standing ovation per l’apertura della stagione del Masolino Ensemble

Oltre cento elementi tra coro e orchestra hanno emozionato il pubblico della Chiesa dei Frati Cappuccini sotto la direzione del Maestro Matteo Madella per un debutto all'insegna del grande repertorio sinfonico

masolino ensemble

Un’onda di emozioni e una partecipazione straordinaria hanno segnato il debutto della Stagione Concertistica 2026 del Masolino Ensemble. Sabato 18 aprile, la Chiesa dei Frati Cappuccini di Varese si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per il concerto «INVICTUS», un evento che ha saputo richiamare il grande pubblico e numerose autorità locali, confermando il legame profondo tra la formazione musicale e il territorio varesino.

Un ensemble da record sotto la direzione di Matteo Madella

L’impatto scenico e sonoro è stato imponente: oltre 100 elementi, tra orchestra e coro, hanno dato vita a una serata di altissimo profilo artistico. Sotto la guida attenta del M° Matteo Madella, l’ensemble sinfonico-corale ha dimostrato una maturità espressiva capace di spaziare tra generi e secoli diversi.

«L’evento ha registrato una partecipazione ampia e calorosa – spiegano gli organizzatori del Masolino Ensemble – coinvolgendo un pubblico numeroso e attento. È stata un’apertura di stagione particolarmente significativa, capace di riunire la comunità attorno a un’esperienza musicale intensa e condivisa».

Dal Nabucco a Márquez: un viaggio tra sacro e profano

Il programma musicale ha offerto un percorso variegato e coraggioso. L’apertura è stata affidata alle note solenni dell’Ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi, seguita dalla complessa e profonda Missa in Angustiis di Franz Joseph Haydn. A chiudere la serata, un cambio di registro sorprendente con le atmosfere ritmate del Danzón n. 2 di Arturo Márquez, che ha letteralmente conquistato i presenti.

L’esecuzione ha saputo mantenere alta la tensione emotiva per tutta la durata del concerto, culminando in una standing ovation spontanea che ha coinvolto l’intera navata della chiesa varesina.

Prossima tappa a Malnate nel segno della gratuità

Il successo di Varese è solo il primo passo di un cammino che mira a rendere la grande musica accessibile a tutti. Una scelta, quella dell’ingresso gratuito, fortemente voluta dal Masolino Ensemble per abbattere le barriere culturali e favorire la partecipazione popolare.

Dopo i ringraziamenti ai Frati Cappuccini per l’ospitalità, l’attenzione si sposta ora sul secondo appuntamento in calendario. Il Masolino Ensemble darà appuntamento a cittadini e appassionati per venerdì 8 maggio 2026, quando la Stagione farà tappa a Malnate, nella Chiesa di San Martino.

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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