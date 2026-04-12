Iroegbu vale platino. Alviti collante, Moore incollato

STEWART 7 – Entra in partita con calma, con il passare del tempo, ma è determinante quasi quanto Iroegbu nel periodo finale quando inventa una penetrazione non semplice, sgancia un triplone, non fallisce i liberi a differenza di tutta Sassari che sugli errori in lunetta perde un bel pezzo di partita. Quando tratta la palla fa venire i capelli bianchi anche agli under 18 ma tutto sommato ha sempre ragione lui: 0 perse a fronte di 3 assist. Bravo Carletto.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Banco Sardegna Sassari 91-90 4 di 33

ALVITI 7 – Non il migliore, forse il più continuo: Dado dà una scossa in avvio quando la sveglia degli altri non è suonata, ricava i pochi punti biancorossi a inizio ripresa, è tra i pochi a salvarsi a rimbalzo e in generale in tutti i compiti di collegamento tra i reparti. Non segna da 3, 0 su 4, ma spesso deve tirare all’ultimo secondo: perdonato.

MOORE 4,5 (IL PEGGIORE) – Sembra un ragazzino alle prese con le prime partite della carriera. Passa la palla a quelli dell’altra squadra come se non capisse quello che sta facendo, e quando i compagni gliela ridanno pensa per prima cosa a sbolognarla di nuovo, non importa se con passaggi che costringono Nkamhoua o Iroegbu a contorcersi per riceverla. Come a Trieste parte bene – 10 punti nel primo quarto sabato scorso, 6 oggi – ma la sua partita finisce lì. Preoccupante.

ASSUI 6,5 – Si guadagna la sufficienza già nel primo quarto quando, finalmente, torna ad attaccare l’area colorata come non avveniva da un’era geologica. In difesa c’è sempre, nel finale mette un canestro tanto facile quanto importante, ma è bravissimo a farsi trovare pronto e libero sul rimbalzo d’attacco. Si spende come può anche su Thomas che gli rende chili, centimetri e anni d’esperienza.

NKAMHOUA 7 – Nel primo tempo è lo specchio della Openjobmetis bella e filante, che punisce le incertezze sassaresi con palle recuperate e ripartenze, che fa canestro con relativa facilità, che si fa trovare pronto all’affondata sugli scarichi di una palla che circola bene. Poi, un po’ come a Trieste, va in calando con Renfro di nuovo alle prese con i falli e con l’acido lattico che entra in circolo come l’analcolico moro fatale all’amico Catoblepa. Pure un po’ sfortunato su quell’ultimo tiro da centroarea che avrebbe (quasi) potuto chiudere i conti.

IROEGBU 7,5 (IL MIGLIORE) – Se non ci fosse Ike, staremmo parlando di un’altra partita in cui la pericolante Sassari si mangia, a Masnago, un’Openjobmetis brutta addormentata. Però Ike c’è e in quell’ultimo periodo spreme 13 punti di platino che consentono di risalire, mettere paura a Sassari e, infine di vincere. Con due “però”: quella penetrazione a destra un po’ troppo leggibile dalla difesa e quel contatto finale su Thomas rischiosissimo. Ha giusto avuto la prontezza di togliersi ma dopo il “tamponamento”: cosa diavolo gli è venuto in mente?

LIBRIZZI 5,5 – Partita più insipida che cattiva, specie se paragonata a quella dannosa di Moore. Due soli punti seguendo il suo tiro sbagliato, quasi nessuna occasione, un paio di assist ai compagni. Gioca di raccordo più che da incursore.

RENFRO 5 – Non spreca i falli in serie come a Trieste ma li semina lungo il cammino e il risultato alla fine è lo stesso: appena 19′ in campo, e senza di lui l’assetto cambia per forza di cose con Varese che fa più fatica ad avvicinarsi all’area. Dagli errori si dovrebbe imparare, lui persevera: 2 punti, 5 rimbalzi, le 3 stoppate come unico trofeo.

LADURNER S. V. – Pochissimo spazio, gli avremmo dato qualche minuto in più vista la carestia di rimbalzi.

FREEMAN 5 – Si presenta con un bel canestro in contropiede, non facile, sbaglia un piazzato che un tempo era il suo pane. E si ferma lì: poco in campo, ma senza lasciare tracce.