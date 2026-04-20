Ispezioni alle barriere: notte di chiusure tra A8, Tangenziale e Gazzada
I provvedimenti scattano martedì 21 aprile dalle 22:00 alle 5:00 del mattino successivo. Interessati gli svincoli di collegamento tra l'autostrada Milano-Varese e la A60. Ecco i percorsi alternativi
Una notte di interventi tecnici comporterà diverse modifiche alla viabilità nel nodo autostradale varesino. Per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, tra martedì 21 e mercoledì 22 aprile, verranno chiusi alcuni rami di collegamento tra la A8 Milano-Varese, la SC5 Strada Varese-Gazzada e la A60 Tangenziale di Varese.
Le chiusure saranno attuate in modalità alternata nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 5:00.
I tratti interessati e i percorsi alternativi
Le limitazioni riguarderanno tre fronti principali:
Sulla A8 Milano-Varese: per chi viaggia sia in direzione Varese che in direzione Milano, saranno chiusi i rami di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese verso via del Gaggiolo (confine di Stato). In alternativa, Autostrade consiglia di utilizzare le uscite di Buguggiate o Castronno.
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada: chi proviene da Buguggiate non potrà immettersi sulla A8.
Per chi è diretto a Milano, l’ingresso consigliato è alle stazioni di Gazzada o Castronno.
Per chi è diretto a Varese, il percorso alternativo prevede il transito lungo la Statale 341.
Sulla A60 Tangenziale di Varese: chi proviene da via del Gaggiolo troverà chiuso il ramo di immissione in A8 verso Milano. Anche in questo caso, il suggerimento è di proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare in autostrada ai caselli di Buguggiate o Castronno.
I lavori rientrano nel piano di monitoraggio periodico delle infrastrutture per garantire gli standard di sicurezza lungo la rete.
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