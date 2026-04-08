Italia sempre più globale: crescita o nuova dipendenza? Il caso Varese

Questo articolo è a cura di Giulia Fasola (@_giuliafasola) Qdello Starting Finance club dell’Università Liuc di Castellanza.

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INTRODUZIONE

L’economia italiana cresce poco, ma continua a vendere nel mondo. In un contesto di consumi interni deboli, è l’export a sostenere una parte rilevante della crescita. Una buona notizia, almeno in apparenza. Dietro il successo del Made in Italy si nasconde però una domanda sempre più attuale: quanto è sostenibile, nel lungo periodo, dipendere dai mercati esteri? In un contesto globale sempre più instabile – tra tensioni geopolitiche, transizione energetica e rallentamento delle principali economie – la capacità di bilanciare apertura internazionale e solidità interna potrebbe diventare la vera sfida per il sistema economico italiano.

IL MOTORE ESTERO DELLA CRESCITA

Secondo i dati di ISTAT e Eurostat, le esportazioni rappresentano circa un terzo del prodotto interno lordo italiano, per un valore che supera i 600 miliardi di euro annui. Una quota elevata, che colloca il Paese tra i principali esportatori europei. A trainare sono soprattutto i settori della meccanica, del farmaceutico, della moda e dell’alimentare, che continuano a dimostrare una buona capacità competitiva sui mercati internazionali. In particolare, la meccanica strumentale rappresenta uno dei pilastri dell’export italiano, grazie alla forte specializzazione industriale. Negli ultimi anni, i mercati esteri sono diventati il vero motore della crescita.

Gli Stati Uniti si confermano uno dei principali sbocchi commerciali per le imprese italiane, mentre l’Europa resta un partner fondamentale. Cresce anche il peso di mercati emergenti, sebbene caratterizzati da maggiore volatilità.

Senza la domanda proveniente dall’estero, l’economia italiana avrebbe mostrato performance ancora più deboli, frenata da consumi interni che faticano a ripartire. L’export, quindi, non è solo una componente della crescita: in molti casi, ne è la condizione necessaria.

I RISCHI DELL DIPENDENZA GLOBALE

Questa centralità dell’export apre però alcune criticità. Più un’economia è aperta, più è esposta alle turbolenze globali. Le tensioni geopolitiche, il ritorno di politiche commerciali protezionistiche e l’incertezza internazionale possono incidere rapidamente sulla capacità di esportare. A questo si aggiunge il tema delle catene di approvvigionamento. Molte imprese italiane dipendono da componenti e materie prime prodotte all’estero, in particolare in Asia. Negli ultimi anni, eventi come la pandemia o le crisi logistiche hanno evidenziato quanto queste catene possano essere fragili. Inoltre, la crescente competizione internazionale – soprattutto da parte di economie emergenti e nuovi attori industriali – mette sotto pressione i margini delle imprese italiane, costrette a innovare continuamente per mantenere la propria posizione sui mercati globali. La globalizzazione, dunque, è al tempo stesso una risorsa e una dipendenza: una leva di crescita che richiede una gestione sempre più attenta del rischio. Non è più solo una questione economica, ma anche strategica.

Il CASO VARESE: UN TERRITORIO ESPOSTO

Il tema assume un significato ancora più concreto se osservato a livello locale. La Lombardia è la prima regione esportatrice italiana, con oltre 160 miliardi di euro di export annuo, pari a circa un quarto del totale nazionale. Anche la provincia di Varese si distingue per una forte vocazione internazionale: l’export provinciale supera i 10 miliardi di euro all’anno, con una presenza significativa nei settori dell’aerospazio, della meccanica e del tessile.

Si tratta di comparti profondamente integrati nei flussi commerciali globali, in cui operano imprese fortemente orientate all’estero. Per queste realtà, esportare non è una scelta, ma una condizione necessaria per crescere e restare competitive. Questo significa che ciò che accade nei mercati internazionali – una frenata dell’economia statunitense, un rallentamento europeo o tensioni commerciali con la Cina – ha effetti diretti sull’economia locale, influenzando produzione, occupazione e investimenti. In un’economia sempre più interconnessa, la vera sfida sarà trovare un equilibrio tra apertura internazionale e rafforzamento della domanda interna. È proprio su questo equilibrio che si giocherà la solidità futura dell’economia italiana.

FONTI:

ISTAT – Commercio estero e competitività internazionale https://www.istat.it/tag/commercio- estero/ Eurostat – International trade in goods statistics https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=International_trade_in_goods

Camera di Commercio di Varese – Dati economici e export provinciale

https://www.va.camcom.it