Jacopo Barbotti re dei misti a Riccione: l’orgoglio di Acof per il campione che concilia studio e sport

Jacopo Barbotti si conferma una dei talenti più brillanti del nuoto italiano, conquistando quattro medaglie ai Campionati italiani Assoluti primaverili di Riccione. Il giovane nuotatore legnanese ha messo a segno una prestazione eccezionale con due ori, nei 200 e nei 400 metri misti, e due argenti, ottenuti nei 200 stile libero e nella staffetta 4×200, strappando così il pass per i prossimi campionati Europei di Parigi.

Il successo agli Assoluti e la sfida europea

Le prestazioni nella vasca di Riccione hanno proiettato ufficialmente Barbotti, classe 2006, nel gotha del nuoto nazionale. Dopo i successi nelle categorie giovanili, la conferma tra i grandi rappresenta un passo fondamentale per la sua carriera, che ora punta dritto alla Francia. Il bottino raccolto in Romagna non è solo il frutto di un talento naturale, ma anche di una gestione meticolosa dei carichi di lavoro e degli spostamenti logistici che il giovane atleta ha dovuto affrontare nell’ultimo anno.

Il binomio vincente tra studio e sport

Dietro i successi in vasca c’è anche un importante percorso formativo concluso con profitto. Jacopo si è infatti diplomato l’estate scorsa al Liceo scientifico sportivo “Marco Pantani” di Busto Arsizio, gestito da ACOF Olga Fiorini. Riuscire a conciliare l’attività agonistica di alto livello con l’impegno sui libri è stata la vera sfida vinta dal ragazzo, che dopo la maturità ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all’università.

Il supporto di ACOF e l’esempio di Martinenghi

La soddisfazione per i traguardi di Barbotti è palpabile tra i corridoi dell’istituto bustocco, che negli anni ha saputo specializzarsi nel supporto agli atleti. «Le medaglie vinte da questo ragazzo ci riempiono di orgoglio – spiega Mauro Ghisellini, direttore di ACOF – perché confermano che la nostra scuola è in grado di aiutare i giovani sportivi a conseguire un titolo di studio abbinandolo all’impegno di allenamenti e gare a livello agonistico. Un settore non va a penalizzare l’altro, anzi si cerca di trovare il giusto equilibrio».

La sfida logistica tra Legnano e Roma

Il percorso di Jacopo non è stato privo di ostacoli, specialmente quando ha scelto di tesserarsi per l’Aniene Roma pur essendo originario di Legnano. «Il ragazzo ha deciso di tesserarsi per l’Aniene Roma – continua Mauro Ghisellini, direttore di ACOF –. Ciò significava che era spesso nella Capitale per la preparazione, così l’organizzazione dei momenti di studio risultava complicata. Eppure, ciò non ha impedito ai nostri docenti di seguirlo in maniera costante». La speranza della scuola è che Barbotti possa seguire le orme di un altro illustre ex studente: «L’auspicio è che Jacopo sappia imitare un altro nostro ex studente – conclude Ghisellini – il campione olimpico Nicolò Martinenghi».