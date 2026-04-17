Kastritis: “Ci attende un derby da battaglia: Cantù in casa è più pericolosa”

Una partita sentitissima per i tifosi ma anche cruciale per la rincorsa playoff della Openjobmetis. Il derby di domenica 19 sul campo di Cantù – si gioca al PalaDesio – è l’ennesimo snodo importante della stagione biancorossa. Ma se la gente guarda al nome dell’avversaria di turno, la squadra – e il suo allenatore – pensano prima di tutto a se stessi e a mettere a frutto le proprie qualità per ottenere il risultato.

«Per i tifosi è la settimana più importante ma per noi non è la prima volta che diciamo quanto conti il lavoro in palestra. Siamo alle battute finali della regular season, le partite sono sempre meno e ogni risultato è importante – spiega Ioannis Kastritis nel consueto appuntamento del venerdì con la stampa – La squadra sta lavorando bene, abbiamo ancora un paio di allenamenti e domenica saremo al livello di gioco che desideriamo mostrare».

Cantù è differente rispetto al match di andata, vinto nettamente dalla Openjobmetis: sulla panchina brianzola ora siede Walter De Raffaele che ha sostituito Nicola Brienza. Ma Kastritis dribbla la domanda sulle variazioni alla guida dell’Acqua San Bernardo: «Non vorrei fare paragoni tra allenatori o con i mesi scorsi: piuttosto quel che dico con certezza è che Cantù è squadra con tanto talento ed è dimostrato che sul loro campo ottengono risultati migliori rispetto alle trasferta. Stanno anche lottando per evitare la retrocessione quindi ci attende un derby da battaglia. Detto questo, dobbiamo essere consapevoli dei punti di forza degli avversari, ma la cosa più importante riguarda noi stessi. Varese deve essere pronta a imporre il proprio gioco».

Il coach arriva da una terra – la Grecia – dove i derby caldi sono all’ordine del giorno e parla di “bella atmosfera” pensando a come sarà a Desio. «Tutti amano giocare a basket con quella cornice a prescindere che sia una partita in casa o in trasferta. Abbiamo molte motivazioni e vogliamo giocare una partita solide e costante dall’inizio alla fine sotto ogni aspetto». Quello che – aggiungiamo noi – è un po’ mancato nel match di domenica scorsa con Sassari, poi finito bene per la Openjobmetis.

Anche sull’aspetto tattico del derby, Kastritis si mantiene abbottonato: «Non mi aspetto nulla da Cantù, vogliamo solo che la nostra squadra giochi la miglior partita possibile. E prima della tattica vogliamo mettere in campo impegno, cuore e desiderio. L’approccio sarà il solito: possesso dopo possesso, quarto dopo quarto, perché ogni pallone è importante. Questo periodo della stagione è particolare: le squadre sono più stanche, i giocatori anche ma è proprio in momenti del genere che si decidono i campionati e si assegnano i titoli. È sotto fatica che, individualmente e tutti insieme, dobbiamo essere pronti a dare il massimo verso i nostri obiettivi».

PAOLO ORRIGONI A “LUCI A MASNAGO” – Ascolta la puntata del nostro podcast dedicato alla Pallacanestro Varese e con ospite il presidente di Tigros, da alcuni mesi socio del club biancorosso. L’episodio è andato in onda in diretta su Radio Materia giovedì 16 e ora è disponibile sulle principali piattaforme d’ascolto. Su Spotify è anche in videopodcast.