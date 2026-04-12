Kastritis, «Difficoltà in difesa e sui falli, ma abbiamo reagito». Mrsic attacca gli arbitri
I commenti degli allenatori. Il coach varesino: "Non è la prima volta che soffriamo per i falli dei lunghi". Veljko: "Grazie Varese. Ma le partite devono deciderle i giocatori, non i fischietti"
Il vantaggio di 13 punti racimolato nella prima parte della partita di domenica 12 aprile a Masnago non è bastato a mettere al sicuro la Pallacanestro Varese. Nel terzo quarter i padroni di casa hanno subito la rimonta di Sassari, che li ha costretti a combattere con i denti fino all’ultima frazione di secondo del match, riuscendo a strappare una vittoria risicata con punteggio 91-90.
«Una vittoria importante» per coach Ioannis Kastritis, che non nasconde le difficoltà incontrate dalla OpenjobMetis. Amarezza, invece, da parte di Veljko Mrsic (ritornato a Varese dopo 27 anni, questa volta come allenatore) che critica le decisioni arbitrali.
Kastritis 1 – Una vittoria importante, come tutte, ma quando ci si avvicina alla fine della stagione, la tensione è sempre più alta. La battaglia persa ai rimbalzi fa parte del gioco e non abbiamo nulla da recriminare ai nostri giocatori. Tutti loro hanno lavorato duramente per riuscire a realizzare quello che abbiamo visto oggi, soprattutto durante la prima parte della partita.
Mrsic 1 – Durante il primo tempo non abbiamo giocato a un livello adeguato. Solo nella seconda parte abbiamo cominciato a fare un buon basket, specialmente negli ultimi 18 minuti.
Kastritis 2 – Sapevamo che Sassari non si sarebbe arresa nella seconda parte della partita. Hanno giocatori di talento e stanno combattendo per la salvezza. Anche quando gli avversari sono andati in vantaggio, i nostri giocatori si sono comportanti bene. Abbiamo molta fiducia in loro e siamo ottimisti nel cercare di raggiungere la posizione più alta in classifica a fine stagione.
La Openjobmetis rischia grosso, poi batte Sassari sul filo di lana
Mrsic 2 – È brutto quando gli ultimi minuti della partita non sono decisi dai giocatori. Mi riferisco al fallo di Thomas, che era inventato. Ci è capitato prima contro Trieste e anche stasera a Varese. Difficile continuare a lavorare quando continuano a succedere decisioni arbitrali discutibili.
Kastritis 3 – Abbiamo dovuto affrontare diversi problemi in difesa stasera. Non è inoltre la prima volta che ci troviamo in difficoltà a causa dei falli sui lunghi. Lo staff tecnico sa come reagire e i giocatori sanno esattamente come comportarsi, ma gli avversari possono comunque trarne vantaggio.
Mrsic 3 – L’accoglienza di Varese è stata stupenda. È trascorsa una vita da quando ero un giocatore della Pallacanestro Varese, tanto è cambiato e la squadra è completamente diversa, ma è stato emozionante tornare qui dopo 27 anni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.