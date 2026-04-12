Kastritis, «Difficoltà in difesa e sui falli, ma abbiamo reagito». Mrsic attacca gli arbitri

Il vantaggio di 13 punti racimolato nella prima parte della partita di domenica 12 aprile a Masnago non è bastato a mettere al sicuro la Pallacanestro Varese. Nel terzo quarter i padroni di casa hanno subito la rimonta di Sassari, che li ha costretti a combattere con i denti fino all’ultima frazione di secondo del match, riuscendo a strappare una vittoria risicata con punteggio 91-90.

«Una vittoria importante» per coach Ioannis Kastritis, che non nasconde le difficoltà incontrate dalla OpenjobMetis. Amarezza, invece, da parte di Veljko Mrsic (ritornato a Varese dopo 27 anni, questa volta come allenatore) che critica le decisioni arbitrali.

Kastritis 1 – Una vittoria importante, come tutte, ma quando ci si avvicina alla fine della stagione, la tensione è sempre più alta. La battaglia persa ai rimbalzi fa parte del gioco e non abbiamo nulla da recriminare ai nostri giocatori. Tutti loro hanno lavorato duramente per riuscire a realizzare quello che abbiamo visto oggi, soprattutto durante la prima parte della partita.

Mrsic 1 – Durante il primo tempo non abbiamo giocato a un livello adeguato. Solo nella seconda parte abbiamo cominciato a fare un buon basket, specialmente negli ultimi 18 minuti.

Kastritis 2 – Sapevamo che Sassari non si sarebbe arresa nella seconda parte della partita. Hanno giocatori di talento e stanno combattendo per la salvezza. Anche quando gli avversari sono andati in vantaggio, i nostri giocatori si sono comportanti bene. Abbiamo molta fiducia in loro e siamo ottimisti nel cercare di raggiungere la posizione più alta in classifica a fine stagione.

Mrsic 2 – È brutto quando gli ultimi minuti della partita non sono decisi dai giocatori. Mi riferisco al fallo di Thomas, che era inventato. Ci è capitato prima contro Trieste e anche stasera a Varese. Difficile continuare a lavorare quando continuano a succedere decisioni arbitrali discutibili.

Kastritis 3 – Abbiamo dovuto affrontare diversi problemi in difesa stasera. Non è inoltre la prima volta che ci troviamo in difficoltà a causa dei falli sui lunghi. Lo staff tecnico sa come reagire e i giocatori sanno esattamente come comportarsi, ma gli avversari possono comunque trarne vantaggio.

Mrsic 3 – L’accoglienza di Varese è stata stupenda. È trascorsa una vita da quando ero un giocatore della Pallacanestro Varese, tanto è cambiato e la squadra è completamente diversa, ma è stato emozionante tornare qui dopo 27 anni.