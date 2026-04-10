Kastritis: “Sassari si deve salvare? Anche noi ci giochiamo tutto”

Sassari è in piena bagarre per non retrocedere e nel match di domenica 12 aprile a Masnago dovrà disputare la “partita della vita”. «Ma anche noi ci giochiamo tutto – avvisa Ioannis Kastritis – per i nostri obiettivi, quindi c’è poco da aggiungere. Se non che scenderemo in campo con lo spirito di chi sa che ogni pallone è vitale».

A due giorni dal penultimo appuntamento casalingo della stagione – salvo graditissimi prolungamenti playoff – il tecnico greco presenta la partita con il Banco di Sardegna che resta imprescindibile per centrare l’obiettivo di qualificarsi agli spareggi scudetto.

L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO

«È stata una settimana estremamente positiva – spiega Kastritis – I ragazzi sono stati concentrati e determinati e sappiamo bene cosa serve per la partita. Siamo consapevoli dell’importanza del match, sia per noi sia per i nostri avversari, ma sono molto ottimista. Ci presenteremo con l’atteggiamento giusto, giocando la nostra pallacanestro». Alla quale potrebbe essere aggiunto qualche accorgimento tattico, come del resto si è visto diverse volte nel girone di ritorno.

TRE O QUATTRO VITTORIE

Da qui al termine della stagione regolare, a Varese mancano quattro partite perché nella penultima giornata i biancorossi dovranno restare a riposo (era il weekend della partita con Trapani). Per arrivare ai playoff quindi servono almeno tre vittorie, se non quattro con l’ultima gara in programma sul campo della Virtus il 10 maggio. Kastritis è d’accordo sulla necessità di ottenere almeno tre successi: «Si tratta di una stima verosimile, ma il livello del campionato è talmente alto che è difficile fare calcoli esatti; ogni settimana i risultati rimescolano le carte».

«L’unica certezza- prosegue il coach greco – è che dobbiamo battere Sassari: questo è il nostro primo passo. Siamo quasi a fine stagione e d’ora in avanti dobbiamo dare il massimo per vincere ogni singola partita da qui alla fine».

LA LEZIONE DI TRIESTE

Interpellato sulle possibili “lezioni” apprese dalla Openjobmetis dalla dolorosa sconfitta di Trieste, Kastritis spiega: «Ne abbiamo ricevute molte, come accade dopo ogni sfida di alto livello. La lezione principale è che non possiamo pretendere di controllare il ritmo del gioco in modo esclusivo: in una gara con tanto talento in campo, le percentuali al tiro sono imprevedibili. Possiamo e dobbiamo però controllare la grinta, i rimbalzi e le palle contese. In questa fase del campionato, sono questi dettagli a decidere chi vince».

INGIUSTO COLPEVOLIZZARE STEWART

La curiosità della settimana però è un’altra: cosa ha detto coach Kastritis a Carlos Stewart dopo il fallo che ha consentito a Ramsey di segnare i tiri liberi della vittoria? «Nulla: credo non sia giusto analizzare eccessivamente l’ultimo possesso o i minuti finali. Spesso dimentichiamo che nei precedenti 38/39 minuti accadono episodi altrettanto decisivi. Non ci soffermiamo sul singolo episodio, preferiamo proiettare le energie sulla prossima settimana di lavoro».

LUCI A MASNAGO – Giovedì la redazione di VareseNews ha ospitato il capitano Matteo Librizzi, ospite della settimana del nostro programma di approfondimento “Luci a Masnago”. Nel box sottostante potete riascoltare l’episodio.