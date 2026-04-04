Kastritis: “Un orgoglio lottare per i playoff: daremo il 100% fino alla fine”
Il coach biancorosso: "Partita spettacolare: verso fine campionato si alza il livello. Nessuno si è nascosto, ora continuiamo a inseguire il nostro obiettivo"
KASTRITIS 1 – «È stata sicuramente una bellissima partita per tutti da vedere; è una partita da cui usciamo con un po’ di rammarico. Una gara veramente giocata ad alti livelli con tantissimi giocatori di talento sul campo e credo che nessuno dei nostri giocatori che sono scesi in campo questa sera si sia nascosto. Tutti hanno dimostrato che volevano questa vittoria e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo mostrato
KASTRITIS 2 – «Mano a mano che le partite vanno avanti e ci si avvicina ai playoff, sicuramente si alza il livello di gioco e questa di Trieste è stata una gara di questo genere con due squadre che si sono affrontate fino agli ultimi istanti. Siamo orgogliosi di far parte di questo gruppo di formazioni in corsa per i playoff.
KASTRITIS 3 – «Non importa come sia finita la gara di questa sera: noi da oggi resettiamo e siamo sicuri che daremo il 100%, il meglio che possiamo da qui in avanti per raggiungere i nostri obiettivi. Per concludere, congratulazioni sicuramente a Trieste ma complimenti anche ai nostri giocatori perché hanno dimostrato il loro valore».
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TACCETTI 1 – «Abbiamo trascorso qualche settimana difficile, venivamo da una brutta sconfitta e volevamo a tutti i costi questa vittoria. Voglio ringraziare il mio staff che si sta facendo il mazzo da quando abbiamo cambiato l’assetto. Detto questo è stata una gara spettacolare: qualche volta abbiamo perso un po’ il controllo in attacco o lasciato qualche canestro facile in certi momenti ma la voglia di vincere è stata predominante».
TACCETTI 2 – «Non faccio grande differenza per il futuro se arriviamo da una vittoria o da una sconfitta. Dobbiamo pensare partita per partita e fare tutto il possibile per la gara che stiamo disputando. Questo è un successo importante perché abbiamo messo altri 2 punti contro una squadra come Varese che potrebbe comunque entrare nei playoff».
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