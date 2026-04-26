Kastritis: “Una vittoria molto importante, volevamo ringraziare i tifosi”

Openjobmetis Varese – Vanoli Cremona 84-75 | LA SALA STAMPA

IOANNIS KASTRITIS (Allenatore Openjobmetis): «Questa è ovviamente una vittoria molto importante per noi, arrivata nell’ultima partita della stagione regolare giocata in casa davanti a un palazzetto tutto esaurito. Volevamo ringraziare il pubblico per il supporto incredibile ricevuto durante tutto l’anno; anche stasera abbiamo avuto più di 5.000 spettatori, una spinta fondamentale per finalizzare gli sforzi del lavoro settimanale e permetterci di guardare ancora avanti verso l’obiettivo playoff. Per tre quarti di gara abbiamo messo in campo esattamente l’approccio che volevamo vedere. Purtroppo non siamo rientrati bene nel terzo quarto e non siamo riusciti a gestire il vantaggio, mettendoci in una situazione rischiosa per il risultato finale. Tuttavia, dopo quel momento di sbandamento, siamo stati capaci di fare nuovamente le cose giuste. Collettivamente i ragazzi meritano i complimenti per come hanno saputo reagire e per la qualità del lavoro svolto in settimana».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Vanoli Cremona 84-75 4 di 36

KASTRITIS 2: «Riguardo al blackout nel terzo quarto, quando eravamo avanti di 15 punti, non credo si sia trattato di mancanza di concentrazione o superficialità. Sono situazioni che capitano anche ai massimi livelli, come in Eurolega: è una reazione umana quasi naturale quando ci si sente molto sicuri. Tuttavia, è un aspetto su cui dobbiamo lavorare perché non ci piace; in quei momenti dobbiamo essere più cinici, più duri in difesa e avventarci su ogni palla vagante per mantenere l’inerzia del match. Non dobbiamo mai sottovalutare gli avversari: il livello di questo campionato è altissimo e ogni squadra ha tiratori capaci di segnare tre triple di fila e ribaltare la partita in un attimo. Detto questo, nonostante abbiate ragione a sottolineare il calo, non mi sento di colpevolizzare nessuno perché la squadra ha comunque saputo restare in controllo della gara».

KASTRITIS 3: «È stato fondamentale rimanere sempre avanti nel punteggio, anche quando il vantaggio si stava assottigliando. Ci è già successo quest’anno di subire il ritorno degli avversari, ma la cosa più importante in quei frangenti è non perdere la fiducia nel gioco collettivo e mantenere sempre una mentalità positiva sulla giocata successiva, sia in attacco che in difesa. Per quanto riguarda la settimana di pausa prima della sfida con Bologna, si tratta di una situazione insolita che non mi era mai capitata in carriera, ma è un fattore che riguarda tutte le squadre del campionato. L’errore più grande sarebbe stare a discutere se si tratti di un vantaggio o di uno svantaggio. Non dobbiamo etichettarla in alcun modo: sfrutteremo semplicemente questo tempo extra per lavorare sodo, preparare al meglio la prossima partita e recuperare le energie necessarie».

PIERLUIGI BROTTO (Allenatore Vanoli): «Voglio fare i complimenti a Varese: hanno meritato la vittoria disputando una partita molto solida, proprio come ci aspettavamo. A mio avviso abbiamo giocato un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità e delle aspettative, ma sono molto soddisfatto di come siamo rientrati in campo nella ripresa, mettendo la gara sui binari giusti e restando in corsa fino agli ultimi due minuti. Nel secondo tempo abbiamo costruito ottimi tiri che però non sono entrati; credo che la differenza nel risultato finale stia proprio lì, perché una migliore percentuale dal perimetro ci avrebbe permesso di giocarcela quasi alla pari. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori: hanno dato il massimo, hanno vinto i duelli individuali e hanno dominato a rimbalzo. Andiamo a casa consapevoli di averci provato fino in fondo, onorando il campionato come abbiamo sempre fatto nonostante le voci degli ultimi mesi. Sono orgoglioso di come la squadra e la società non si siano lasciate condizionare da nulla: per me è una grande soddisfazione essere partiti da un pronostico di sedicesimo posto e trovarsi a tre giornate dalla fine a lottare per i play-off. Il merito è dei ragazzi che ci hanno creduto fin dall’inizio e di una società che ci ha messo nelle migliori condizioni per esprimerci».