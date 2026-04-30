Kiwanis in prima linea a Gallarate tra scuola, sociale e istituzioni per aiutare i minori



Nella nuova puntata di “Soci All Time” su Radio Materia, il presidente del Kiwanis Club Gallarate Graziano Idini racconta le attività dell’associazione, impegnata nel sostegno ai minori in difficoltà attraverso progetti concreti e radicati nel territorio. L’intervista, condotta da Orlando Mastrillo e realizzata in collaborazione con CSV Insubria, mette in luce un lavoro quotidiano che punta a offrire opportunità educative e strumenti per il futuro di bambini e adolescenti.

Un impegno costante per i più giovani

Il Kiwanis Gallarate dedica la gran parte delle proprie energie ai minori, con interventi che vanno oltre l’assistenza immediata. «Il nostro obiettivo è costruire progetti che restino nel tempo e possano davvero incidere sulla vita dei ragazzi» – Graziano Idini, presidente Kiwanis Club Gallarate.

Tra le iniziative più significative c’è il progetto “Pollicino”, realizzato in collaborazione con una comunità protetta che accoglie bambini allontanati dalle famiglie. Il club ha riqualificato una stanza trasformandola in un ambiente Montessori, pensato per accompagnare la crescita dei più piccoli in un contesto accogliente e stimolante.

Formazione e lavoro: la sartoria per adolescenti

Per i ragazzi più grandi, il Kiwanis ha avviato un laboratorio di sartoria insieme alla Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio. Qui gli adolescenti possono imparare un mestiere e acquisire competenze utili per il loro futuro.

Il progetto si distingue anche per il coinvolgimento di realtà di rilievo come le fondazioni Dolce & Gabbana e Versace, che hanno contribuito con competenze tecniche. Non solo formazione pratica, ma anche un percorso educativo che aiuta i giovani a costruire autonomia e fiducia.

Il progetto SEA contro la povertà educativa

Tra le iniziative più recenti c’è il progetto SEA, vincitore del bando Social Impact 2025, che affronta il tema della povertà educativa con un approccio multidisciplinare. Il programma si sviluppa su tre direttrici principali: attività sportive, laboratori teatrali e sostegno alla genitorialità.

Le attività sportive, realizzate con associazioni locali, offrono ai ragazzi uno spazio positivo in cui canalizzare energie e sviluppare relazioni. I laboratori teatrali, guidati anche da professionisti come Alessio Tagliento, stimolano creatività ed espressione. Parallelamente, vengono proposti percorsi dedicati alle famiglie per rafforzare le competenze genitoriali.

Collaborazione con istituzioni e territorio

Il lavoro del Kiwanis si basa su una rete di collaborazioni con enti e istituzioni, tra cui l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e diverse realtà del terzo settore. Questa sinergia consente di intervenire in modo mirato su situazioni di disagio, costruendo percorsi personalizzati per i ragazzi.

Accanto ai progetti locali, il club partecipa anche a iniziative di più ampio respiro, come donazioni di attrezzature mediche e attività di raccolta fondi, coinvolgendo cittadini e aziende del territorio.