La “6 Ore” di Imola dà il via al Mondiale Endurance. Rovera: “Voglio iniziare bene”

La guerra e la geopolitica hanno costretto a rivoluzionare diversi calendari nel mondo del motorsport a partire da quello della Formula Uno, con le gare mediorientali cancellate o rinviate. Lo stesso è accaduto per il WEC, ovvero il Mondiale Endurance che negli ultimi anni ha vissuto una forte impennata di attenzione e di popolarità.

La 1812 Chilometri del Qatar scelta come prova di apertura del 2026 è slittata (per ora) a ottobre e quindi team e concorrenti hanno dovuto attendere questo fine settimana per il primo confronto in pista, la “6 Ore di Imola” che è anche l’unica tappa italiana del WEC.

Come logico, l’attesa è particolarmente alta perché la Ferrari gioca in casa e ci arriva da campione del mondo in carica nella classe regina (Hypercar) visto che nel 2025 il Cavallino Rampante ha piazzato le proprie tre vetture ai primi tre posti oltre ad aver conquistato per la terza volta consecutiva la 24 Ore di Le Mans con la ormai iconica 499P.

Il terzetto Ferrari (due ufficiali, una privata, tutte gestite da AF Corse) sarà di nuovo al via di un campionato che sarà orfano di Porsche ma che ha aggiunto al gruppo il marchio Genesis (gruppo Hyundai) che si aggiunge agli altri grandi costruttori presenti: Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Alpine e Peugeot.

Nella classe LMGT3, quella dedicata alle supercar derivate dalla serie, torna d’attualità la presenza di Alessio Rovera che ha già all’attivo due titoli mondiali nel WEC (categoria GTE Am 2021 e LMP2 Pro-Am 2022) e che è uno degli uomini di punta di Maranello per le Gran Turismo visto che ha lavorato a fondo per la messa a punto della 296 in versione Evo utilizzata quest’anno. Il pilota di Varese trova una squadra consolidata: oltre a Ferrari ci sono il team Vista AF Corse e i due compagni con cui ha già disputato la scorsa stagione WEC, il francese François Heriau e il britannico Simon Mann. Il terzetto sfiorò il titolo nel 2025 concludendo il campionato al secondo posto.

La vettura avrà il numero 21 sulle fiancate mentre quella gemella, la 54, avrà a bordo Davide Rigon, Francesco Castellacci e Thomas Flohr. Anche in LMGT3 le avversarie sono di primissimo piano: al WEC sono infatti iscritte McLaren, Aston Martin, BMW, Chevrolet, Mercedes-AMG, Ford, Lexus e Porsche in rappresentanza di 11 diversi team (quelli italiani sono Vista AF Corse con Ferrari e Iron Lynx con Mercedes).

Il lungo weekend imolese è iniziato martedì con il prologo in cui la Ferrari di Rovera e soci è stata prima e seconda (a livello di miglior giro) nelle due sessioni effettuate, anche se ovviamente i test non servono a ottenere punti per la classifica ma sono fondamentali per la messa a punto delle vetture. In precedenza il pilota varesino ha disputato la gara di Le Castellet del GT World Challenge chiudendo con una 14a posizione non certo esaltante, per altro su un percorso e in condizioni non ottimali per la nuova 296.

«A Le Castellet abbiamo provato diverse soluzioni in prova e cercato di fare il massimo e la cosa positiva è che la macchina ha risposto bene e con un buon bilanciamento: lo scorso anno era stato molto faticoso, soprattutto nella fase notturna. Ora però dobbiamo voltare pagina e concentrarci sulla nuova stagione del FIA WEC a Imola, una delle piste che prediligo. Abbiamo un conto in sospeso con la fortuna dopo il ritiro forzato dello scorso anno e sarà bello ritrovare tifosi e appassionati che non ci faranno mancare il loro supporto. Partire bene nel Mondiale darebbe anche una bella iniezione di fiducia a tutta la squadra in vista poi di due gare storiche come Spa e Le Mans».

Il weekend della 6 Ore sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari inaugurerà poi il Mondiale oggi – venerdì 17 – con due turni di prove libere (10.15 e 15.15) e proseguirà sabato con la FP3 (10.30) e le qualifiche, che scattano alle 14.30. Domenica 19 aprile il clou della gara si disputa dalle 13.00 alle 19.00.