La band la Societate a Radio Materia: “Guardiamo il mondo dall’alto di un albero”
In uscita tre nuovi brani e un live molto particolare per la band del Varesotto formata da otto elementi
Una band nata a Varese, otto musicisti, una visione condivisa e un modo di stare insieme che loro stessi definiscono “faticoso ma di una bellezza infinita”. Sono La Societate protagonisti della nuova puntata di Chi l’avrebbe mai detto?, il podcast di Radio Materia. In studio sono arrivati Mauro, Silvio ed Emanuele, portando con sé non solo la musica ma anche un immaginario preciso, che parte da una metafora: quella dell’albero. (foto sopra Letizia Milan)
Una band nata “su un albero”
La storia della band raccontano, comincia più di dieci anni fa. Raccontano: “Scendono dall’albero solo quando c’è qualche motivo per fare festa…”. La Societate è composta da otto elementi e si muove secondo una logica democratica. I brani nascono spesso da un’idea iniziale, ma vengono poi trasformati attraverso il contributo di tutti. Un processo che richiede tempo ed energie, ma che il gruppo rivendica come parte integrante della propria identità.
Accanto a Mauro (voce e chitarra), ci sono Silvio al basso ed Emanuele alla tromba, oltre a Giacomo “Jack la Volpe” alla chitarra, Roberto alla batteria, Giacomo “Ubo” alla tromba e agli arrangiamenti, e i fratelli Daniele e Simone ai fiati.
Natura, politica ed ecoansia
I loro brani si sviluppano spesso in “trittici” tematici. Il primo è dedicato alla natura, intesa non solo come paesaggio ma come spazio di relazione e riflessione. “Stare nella natura è un atto politico”, spiegano, sottolineando come l’ansia legata alla crisi ambientale non debba restare individuale, ma diventare un discorso condiviso.
L’appuntamento a Cocquio Trevisago
Per ascoltarli dal vivo l’appuntamento è domenica 19 aprile alle 18.30, quando La Societate si esibirà a “La Pulce”, lo storico mercatino dell’usato di Cocquio Trevisago. Un concerto particolare, inizialmente pensato tra libri e tappeti. Intanto la band è al lavoro su nuove registrazioni.
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