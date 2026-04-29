La “Caminada tra i spargeer” di Cantello festeggia il traguardo delle 50 edizioni

Domenica 3 maggio Cantello si prepara a festeggiare un traguardo storico per una delle sue manifestazioni più amate. La “Caminada tra i spargeer”, l’evento podistico che celebra il prodotto principe del territorio, l’asparago bianco, taglia quest’anno l’ambizioso traguardo della 50ª edizione, confermandosi un appuntamento imprescindibile per sportivi, famiglie e amanti delle tradizioni locali.

Tre percorsi tra i campi di Cantello

La manifestazione, organizzata dal comitato “Caminada tra i spargeer” in stretta collaborazione con la S.O.M.S. (Società Operaia di Mutuo Soccorso) di Cantello e l’Avis comunale, propone un evento podistico internazionale ludico-motorio aperto a tutti. I partecipanti potranno scegliere tra tre diversi tracciati a passo libero, pensati per ogni livello di preparazione: un percorso breve da 6 chilometri, uno intermedio da 12 e il più impegnativo da 16 chilometri, che permetteranno di godere del paesaggio agricolo tipico della zona nel pieno della stagione del raccolto.

Sport, solidarietà e sapori del territorio

L’evento non è solo una sfida sportiva, ma un momento di aggregazione che coinvolge le principali realtà associative del paese, con il patrocinio del Comune di Cantello e l’egida della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Per tutti). Per chi volesse concludere la mattinata in compagnia, è prevista la possibilità di pranzare al termine della manifestazione presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso, previa prenotazione telefonica.

Informazioni logistiche e iscrizioni

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è fissato presso la sede della Soc. Operaia Mutuo Soccorso in via Turconi, 10 a Cantello. L’evento è valido per l’assegnazione dei timbri I.V.V. per i concorsi F.I.A.S.P. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione via email o telefonicamente.