La celebrazione della Liberazione all’Eremo di Santa Caterina: visite guidate sui passi dei neozelandesi

Archeologistics organizza una due giorni dedicata alla memoria e alla valorizzazione del territorio con percorsi tematici e proposte gastronomiche a Leggiuno

Un 25 aprile sospeso tra la memoria storica e la bellezza del paesaggio quello che si appresta a vivere l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, il gioiello a strapiombo sul Lago Maggiore propone un programma che unisce il ricordo del passaggio delle truppe neozelandesi nel 1945 a momenti di convivialità all’aria aperta, tra visite guidate e pic-nic nel verde.

La storia tra le pareti dell’Eremo

L’iniziativa, curata da Archeologistics, mira a riportare l’attenzione su un episodio specifico: il 25 aprile del 1945, quando i soldati neozelandesi attraversarono i corridoi dell’Eremo durante le fasi finali del conflitto. Per approfondire questo legame con la storia del territorio, è stata organizzata una visita guidata tematica alle ore 9.30, al costo di 10 euro, che verrà replicata alla stessa ora anche nella giornata di domenica 26 aprile. Un percorso pensato per contestualizzare il valore della Libertà all’interno di uno dei siti più iconici del Varesotto.

Un pic-nic sul prato del Quicchio

Oltre all’aspetto culturale, la giornata offre la possibilità di godersi la natura. Presso il ristoro dell’Eremo, situato di fronte alla biglietteria, sarà possibile ritirare dei cesti pic-nic preparati per l’occasione. Due le opzioni disponibili: una tradizionale, con tramezzino al roastbeef e torta salata, e una vegetariana con zucchine e pomodoro. Il pasto potrà essere consumato nel grande prato adiacente alla cascina del Quicchio, dove, fino a esaurimento scorte, verranno forniti anche i teli per stendersi a terra.

Informazioni utili e orari

L’Eremo resterà accessibile per l’intera giornata, dalle 9.30 alle 19.30, con l’ultimo ingresso previsto per le 19.00. Per chi volesse partecipare alla funzione religiosa, la messa sarà celebrata alle ore 9.00 nella chiesa interna. Il punto di ritrovo per tutte le attività è la biglietteria di via Santa Caterina 13, a Leggiuno, dove è presente un parcheggio gratuito.

Formule e prenotazioni

Sono previste diverse modalità di partecipazione per venire incontro alle esigenze di tutti i visitatori. Il pacchetto completo, che comprende l’ingresso, la visita guidata e il cesto pic-nic, ha un costo di 25 euro. Chi acquista in anticipo potrà inoltre usufruire dell’accesso preferenziale in caso di affluenza elevata, garantendosi l’ingresso in qualsiasi momento della giornata per scoprire i prodotti locali e gli scorci panoramici del sito.

Per prenotare la vista guidata all’Eremo andate qui: https://www. archeologistics.it/servizi- educativi/visite-guidate- alleremo-559.html

Per prenotare ingresso all’Eremo e cesto da pic-nic andate qui: https://www. archeologistics.it/servizi- educativi/ingresso-e-pic-nic- del–aprile-665.html