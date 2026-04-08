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La ceramica arte o mestiere? A Carnago una mostra retrospettiva di Marcello Biolo

Inaugurazione sabato 11 aprile alle ore 15,00 con la presentazione del prof. Ruggero Marrani

LA CERAMICA, ARTE O MESTIERE?
Mostre

11 Aprile 2026 - 26 Aprile 2026

Mostra Retrospettiva di Marcello Biolo maestro della Ceramica, presso lo spazio espositivo della Chiesa di San Rocco in via Italia a Carnago dal 11 al 26 aprile 2026.

Inaugurazione sabato 11 aprile alle ore 15,00 Presentazione a cura del prof. Ruggero Marrani.

Oltre 80 opere esposte, di un artista che ha fatto della sua passione anche un mestiere, insegnando a tanti giovani artisti i segreti della ceramica. Oltre a pregevoli opere, in mostra anche una selezione di suoi inediti dipinti su tela.

8 Aprile 2026

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di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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