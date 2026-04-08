Carnago
La ceramica arte o mestiere? A Carnago una mostra retrospettiva di Marcello Biolo
Inaugurazione sabato 11 aprile alle ore 15,00 con la presentazione del prof. Ruggero Marrani
Mostra Retrospettiva di Marcello Biolo maestro della Ceramica, presso lo spazio espositivo della Chiesa di San Rocco in via Italia a Carnago dal 11 al 26 aprile 2026.
Inaugurazione sabato 11 aprile alle ore 15,00 Presentazione a cura del prof. Ruggero Marrani.
Oltre 80 opere esposte, di un artista che ha fatto della sua passione anche un mestiere, insegnando a tanti giovani artisti i segreti della ceramica. Oltre a pregevoli opere, in mostra anche una selezione di suoi inediti dipinti su tela.