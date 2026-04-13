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“La città che non dimentica”, in biblioteca a Barasso il libro di Silvia Tettamanti

Venerdì 17 aprile alla biblioteca comunale la presentazione del libro dedicato al tema della memoria collettiva. L’autrice Silvia Tettamanti dialogherà con il pubblico in un incontro introdotto da Patrizia Allas

Generico 13 Apr 2026
Incontri

17 Aprile 2026

Una serata dedicata alla memoria e al valore del ricordo condiviso. Venerdì 17 aprile alle 20.45 la Biblioteca comunale di Barasso ospiterà la presentazione del libro “La città che non dimentica” di Silvia Tettamanti.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dalla Biblioteca di Barasso insieme all’associazione Librarsi.

Il libro al centro dell’incontro affronta il tema della memoria collettiva, proponendo una riflessione su come le comunità conservano e trasmettono le proprie storie. “La città che non dimentica” si inserisce in un filone narrativo che intreccia vissuti personali e dimensione pubblica, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra passato e presente.

A introdurre la serata sarà Patrizia Allas, che accompagnerà il pubblico nella scoperta dell’opera e nel dialogo con l’autrice.

13 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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