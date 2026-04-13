“La città che non dimentica”, in biblioteca a Barasso il libro di Silvia Tettamanti

Una serata dedicata alla memoria e al valore del ricordo condiviso. Venerdì 17 aprile alle 20.45 la Biblioteca comunale di Barasso ospiterà la presentazione del libro “La città che non dimentica” di Silvia Tettamanti.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dalla Biblioteca di Barasso insieme all’associazione Librarsi.

Il libro al centro dell’incontro affronta il tema della memoria collettiva, proponendo una riflessione su come le comunità conservano e trasmettono le proprie storie. “La città che non dimentica” si inserisce in un filone narrativo che intreccia vissuti personali e dimensione pubblica, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra passato e presente.

A introdurre la serata sarà Patrizia Allas, che accompagnerà il pubblico nella scoperta dell’opera e nel dialogo con l’autrice.